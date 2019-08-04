По фільму "Як позбутися хлопця за 10 днів" знімуть серіал

За сюжетом відомого фільму "Як позбутися хлопця за 10 днів" (2003 року) з Меттью Макконахі і Кейт Хадсон, знімуть серіал. Зазначається, що він стане "сучасною версією оригінальної історії". Сценарій напише актор і сценарист Гай Бранум, який працював над американським комедійним шоу "Проект Мінді".

Про це повідомляє видання Los Angeles Times. Запуск серіалу запланований на квітень 2020 року і вийде на сервісі короткометражного кіно Quibi.

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Зазначається, що Quibi також має намір залучити до цього таких режисерів, як Антуан Фукуа, Гільєрмо дель Торо і Сем Реймі. Засновники платформи Джеффрі Катценберг і Мег Уітман повідомили, що у них вийшло зібрати 100 мільйонів доларів, які потрібні для запуску нового проекту.

У сюжеті фільму "Як позбутися хлопця за 10 днів" йдеться про журналістку Енді Андерсон, яка отримує з журналу редакційне завдання, на виконання якого у неї є лише 10 днів. Їй ставиться в обов'язок написати статтю про те, що вигадують жінки для того, щоб звільнитися від чоловіка, коли вони його більше не хочуть бачити поруч.

Фільм "Як позбутися хлопця за 10 днів": дивіться трейлер англійською мовою