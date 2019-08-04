По фільму "Як позбутися хлопця за 10 днів" знімуть серіал

53 Читать новость на русском
Фільм "Як позбутися хлопця за 10 днів"
Фільм "Як позбутися хлопця за 10 днів" / styleinsider.com.ua

За сюжетом відомого фільму "Як позбутися хлопця за 10 днів" (2003 року) з Меттью Макконахі і Кейт Хадсон, знімуть серіал. Зазначається, що він стане "сучасною версією оригінальної історії". Сценарій напише актор і сценарист Гай Бранум, який працював над американським комедійним шоу "Проект Мінді".

Про це повідомляє видання Los Angeles Times. Запуск серіалу запланований на квітень 2020 року і вийде на сервісі короткометражного кіно Quibi.

Читайте також: "Стриптизерки": мережу приголомшили танці Дженніфер Лопес у першому трейлері

Зазначається, що Quibi також має намір залучити до цього таких режисерів, як Антуан Фукуа, Гільєрмо дель Торо і Сем Реймі. Засновники платформи Джеффрі Катценберг і Мег Уітман повідомили, що у них вийшло зібрати 100 мільйонів доларів, які потрібні для запуску нового проекту.

У сюжеті фільму "Як позбутися хлопця за 10 днів" йдеться про журналістку Енді Андерсон, яка отримує з журналу редакційне завдання, на виконання якого у неї є лише 10 днів. Їй ставиться в обов'язок написати статтю про те, що вигадують жінки для того, щоб звільнитися від чоловіка, коли вони його більше не хочуть бачити поруч. 

Фільм "Як позбутися хлопця за 10 днів": дивіться трейлер англійською мовою

 

blog_ava
Баклажани з сиром фета: рецепт приготування
сьогодні
4774
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів про Івана Миколайчука
3 серпня 15:10 Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів про Івана Миколайчука
Юліана Вінтюк 4888
Куди піти у Варшаві: добірка місць, що закохують з першого погляду
2 серпня 20:03 Куди піти у Варшаві: добірка місць, що закохують з першого погляду
Альона Захарова 751
Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити
2 серпня 19:00 Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити
Марта Вересюк 2026
Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
2 серпня 17:20 Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
533
Наталії Могилевській – 44: Топ-5 маловідомих фактів про співачку
2 серпня 14:09 Наталії Могилевській – 44: Топ-5 маловідомих фактів про співачку
9800
Новини
Більше новин
Залиште відгук