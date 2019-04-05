По-королівськи елегантно: чарівна Летиція відвідала жалобний захід

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Королева Летиція в Мадриді
Королева Летиція в Мадриді / www.gettyimages.com

Королева Іспанії Летиція вміло підбирає вбрання для кожного публічного виходу. Її Величність враховує не тільки погодні умови, але й тематику події. Так, 4 квітня, вона взяла участь у жалобному заході, де з'явилась в чорному одязі.

Іспанія оплакує смерть політика Хосе Педро Пересе-Льорке, який раніше очолював одне з міністерств. До  церемонії прощання долучились не тільки перші особи країни, але й представники королівської родини. Так, політика провели в останню путь король Філіп VI та його дружина Летиція.

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Прощання з Хосе Педро Пересе-Льорке відбулось у церкві Сан-Херонімо-ель-Реаль, що в Мадриді. Під час церемонії король Філіп VI виступив із промовою, в якій наголосив, наскільки багато політик зумів зробити для Іспанії. 

Король Філіп VI та королева Летиція на жалобному заході
Король Філіп VI та королева Летиція на жалобному заході / Getty Images

Привернула увагу ЗМІ не тільки жалобна подія, але й ефектна поява на ній королеви Летиції. Хоч члени королівської родини іноді ігнорують дрес-код для жалобних заходів, Її Величність цього не зробила. На прощальну церемонію вона прийшла у класичному чорному пальті і туфлях-човниках. Вбрання мало пояс, який підкреслив ідеальну фігуру королеви Летиції. Маленький клатч та сережки завершили її витончений look. 

Елегантний образ королеви Іспанії
Елегантний образ королеви Іспанії / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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