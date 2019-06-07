По-королівськи вишукано: Кейт Міддлтон вперше відвідала парад кінної гвардії

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Кейт Міддлтон продемонструвала вишуканий образ
Кейт Міддлтон продемонструвала вишуканий образ / Twitter / @KensingtonRoyal

Здавалося б, герцогиня Кембриджська за 8 років щасливого шлюбу з принцом Вільямом побувала на всіх урочистих заходах, які відбуваються за участю королівської родини. Однак днями Кейт Міддлтон вперше представляла монархію на параді кінної гвардії, що відбувся у Лондоні.

Таку честь їй надала королева Єлизавета ІІ, яка готується влаштувати щорічне свято для британців з нагоди свого 93-го дня народження. Перед урочистою подією у Лондоні влаштовували своєрідну репетицію – військовий концерт Beating Retreat із парадом кінної гвардії. 

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За традицією, тільки один член королівської родини представляє монархію та спостерігає за майстерною верховою їздою військових. Раніше важливе доручення Її Величності виконували принци Гаррі та Вільям, а також принц Філіп. Та у 2019-му Єлизавета ІІ обрала чарівну герцогиню Кембриджську. І Кейт Міддлтон не підвела королеву та продемонструвала вишукані манери і бездоганний образ.

Перед камерами герцогиня Кембриджська постала у молочному пальті від Catherine Walker, до якого підібрала елегантні туфлі-човники на підборах. Свій королівський образ дружина принца Вільяма доповнила маленьким клатчем та прикрасами із колекції монарха. Виглядала Кейт Міддлтон неперевершено.

Кейт Міддлтон на параді у Лондоні
Кейт Міддлтон на параді у Лондоні / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджська
Герцогиня Кембриджська / Twitter / @KensingtonRoyal

Згідно з анонсом королівської родини, вже у суботу, 8 червня, у Лондоні пройдуть урочисті заходи в честь Єлизавети ІІ. Свій день народження Її Величність відсвяткувала у родинному колі 21 квітня, а тепер радісну подію відзначить із британцями.

Варто зазначити, що кожного року тисячі туристів з усього світу приїжджають до Лондона, щоб привітати королеву зі святом. Подію транслюють на телебаченні, а всі члени королівської родини супроводжують монарха на урочистому параді. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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