По-королівськи витончено: Кейт Міддлтон вразила вбранням для зустрічі з волонтерами

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Кейт Міддлтон у Лондоні
Кейт Міддлтон у Лондоні / www.gettyimages.com

Навіть буденні образи можуть виглядати стильно і витончено – довела герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон. 12 листопада вона прийшла на зустріч з волонтерами у класичних штанах і піджаку, які виглядали розкішно.

Ще раніше Кенсінгтонський палац анонсував захід за участю принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Королівське подружжя здійснило візит до організації Give Us A Shout, що в Лондоні. Пара зустрілась з британськими волонтерами та обговорила проблеми психічного здоров'я людей. 

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Для цього особливого виходу герцогиня Кембриджська обрала буденний образ, додавши до нього королівськї розкоші. Кейт Міддлтон постала перед волонтерами у бордових класичних штанах та білому блейзері від Smythe. Ефектним акцентом її образу став картатий піджак, який є трендовим у цьому сезоні. Замшеві туфлі чорного кольору та прикраси принцеси Діани завершили look Кейт Міддлтон. 

Розкішна Кейт Міддлтон
Розкішна Кейт Міддлтон / Getty Images

Принц Вільям та Кейт Міддлтон на зустрічі з волонтерами
Принц Вільям та Кейт Міддлтон на зустрічі з волонтерами / Twitter / @GiveUsAShout

Герцоги Кембриджські у Лондоні
Герцоги Кембриджські у Лондоні / Twitter / @GiveUsAShout

Для принца Вільяма та Кейт Міддлтон зустріч з волонтерами була особливою. Все тому, що саме герцоги Кембриджські у співпраці з Гаррі та Меган запустили благодійний проєкт, спрямований на допомогу людям, які переживають стресові ситуації. Згодом стало відомо, що герцоги Сассекські вирішили створити власну організацію, а вже створений фонд Shout очолили Вільям та Кейт. У рамках зустрічі королівське подружжя не тільки обговорило актуальні психологічні проблеми британців, але й взяли участь в екскурсії волонтерів. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Кейт Міддлтон Королівська сім'я Принц Вільям
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