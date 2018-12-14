По стопам Меган Маркл: Принц Вільям і Кейт Міддлтон порушили королівський протокол

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Instagram/ @thecambridgespage

Відколи екс-голлівудська акторка Меган Маркл стала частиною королівської сім'ї, недотримання королівських норм стало традицією. Однак не для сім'ї принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Їх сміливо можна називати зразковим королівським подружжям. Однак цього разу герцоги Кембриджські здивували прихильників важливим порушенням.

У середу, 19 грудня, королева Єлизавета ІІ організовувала традиційний передріздвяний обід. За святковим столом зібрались усі діти та внуки. І все було б чудово, якби не серйозне порушення Принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

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В мережі з'явились фото, як герцоги Кембриджські прибувають на святковий обід у власному авто. За кермом сидів внук Єлизавети ІІ, поруч на передньому сидінні його дружина Кейт Міддлтон, а позаду принц Джордж і принцеса Шарлотта. У такому складі на святкове дійство може вирушати будь-яка звичайна сім'я, але не королівська. Згідно з монаршими правилами, принц Вільям і його діти являються спадкоємцями престолу, а це означає, що їм заборонено пересуватись у спільному транспорті.

 

Звісно, більш строго це правило стосується перельотів одним літаком, однак після трагедії, що трапилась із принцесою Діаною, автомобільні переміщення відіграють не менш важливу роль. На випадок будь-якого інциденту, ДТП чи іншої неприємної ситуації члени монаршої сім'ї повинні бути у різному транспорті.

Лише Її Величність королева Єлизавети ІІ має право дозволити їм подорожувати разом. Ймовірно, це правило не бралось до уваги занадто суворо через вік принца Джорджа і принцеси Шарлотти. Однак як тільки їм виповниться по 12 років, вони їздитимуть окремо від батьків.

 

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Єлизавета II Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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