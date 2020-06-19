Відомий голлівудський актор, зірка стрічки "Матриця" Кіану Рівз вирішив продати онлайн-зустріч з собою на аукціоні. Виручені кошти знаменитість передасть на допомогу дітям, які хворіють онкологією.

Кіану Рівз приголомшив шанувальників. На сайті онкологічної організації Camp Rainbow Gold з'явилася інформація про те, що бажаючі можуть придбати побачення із американською зіркою.

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"Білл і Тед ". "Швидкість". "Матриця". "Джон Вік". Ви знаєте його. Ви любите його. А тепер ви можете зв'язатися з ним по Zoom з дому!

– написано в описі лоту.

Отже, Кіану Рівз подарує 15-хвилинну розмову у Zoom. Зустріч відбудеться в онлайн-режимі, оскільки у світі триває пандемія коронавірусу. Проте за таких умов з актором можна буде особисто познайомитися та поговорити з будь-якої країни світу. Усю суму, яку пожертвують на зустріч з актором, він передасть на лікування дітей з онкологічними захворюваннями.

Початкова ціна лота становила десять тисяч доларів. Незабаром вона сягнула 75 тисяч. Благодійний аукціон триватиме до 22 червня, а незабутнє побачення із кінозіркою відбудеться 6 липня.



Актор Кіану Рівз / Фото: Getty Images