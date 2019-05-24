Побиття Хайден Панеттьєрі: суд ухвалив перше рішення у резонансній справі

На початку травня 2019 року ЗМІ сколихнула новина: Хайден Панеттьєрі стала жертвою нападу. На акторку накинувся її бойфренд Брайан Хікерсон. Судді вже почали розгляд справи та на час слідчих дій заборонили актору-початківцю наближатись до Хайден Панеттьєрі.

Як повідомляє E! News, розгляд резонансної справи відбувається в одному із судів Лос-Анджелеса. Служителі Феміди ще не готові винести остаточне рішення, однак через побоювання родичів за безпеку Хайден Панеттьєрі, вони заборонили Брайану Хікерсону підходити до зірки ближче, ніж на 90 метрів. Окрім цього, йому не можна телефонувати чи писати Хайден.

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Сам Брайан Хікерсон, який на очах у відвідувачів бару побив акторку, спростовує всі звинувачення. Судді назначили попереднє слухання на 26 червня, відтак саме тоді нападник матиме змогу пояснити свої дії. Водночас прокурори, які вже висунули звинувачення у жорстокому побитті, працюють над доказовою базою.

Що відомо про побиття Хайден Панеттьєрі?

У ніч на 2 травня Хайден Панеттьєрі та Брайан Хікерсон пішли до бару, який розташований неподалік від лос-анджелеського будинку Хайден Панеттьєрі. Відпочинок пари завершився викликом поліції.

Очевидці стверджують, що актори прийшли до бару та вживали алкоголь. Після цього Брайан Хікерсон став поводитись досить агресивно щодо своєї коханої. Спершу пара щось з'ясовувала, підвищуючи голос у розмові, згодом словесний конфлікт перейшов межі, а актор в запалі почав бити свою кохану просто посеред бару. Відвідувачі одразу ж викликали правоохоронців. Брайан Хікерсон припинив накидатись на Хайден Панеттьєрі тільки після прибуття правоохоронців.

Чоловіка взяли під варту, проте наступного дня відпустили після внесення застави у 50 тисяч доларів. Друзі Хайден Панеттьєрі підозрюють, що саме вона внесла цю суму, щоб звільнити коханого з-під арешту.

Упродовж 2 тижнів пара не покидала маєток, а Хайден Панеттьєрі зверталась до медиків. Родичі акторки не на жарт схвильовані, адже зірка буде свідчити у цій справі та досі мешкає з Брайаном Хікерсоном. Чоловіку загрожує до 4 років ув'язнення, що може стати приводом для чергового нападу або залякування, переймаються родичі Хайден.

Перед романом із актором-початківцем зірка мала стосунки з українським екс-боксером Володимиром Кличком. Пара готувалась до весілля та виховувала спільну доньку Кайю-Євдокію. Однак у серпні 2018 року вони вирішили скасувати церемонію, а дитина залишилась із зірковим батьком.