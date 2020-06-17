Оля Полякова оголосила, що була жертвою насильства у віці 17 років. Її стосунки з впливовим хлопцем закінчилися жорстоким побиттям та підпалом квартири. На ексбойфренда відкрили кримінальну справу, а травма вплинула на слух співачки й залишила по собі шрам.

Шокуюче зізнання про пережите насильство Оля Полякова зробила в інтерв'ю для програми "Екзамен", яке з'явилося на ютуб-каналі Маші Єфросиніної. Неповнолітньою вона зав'язала стосунки з чоловіком, який нині політик у рідній Вінниці. Екскоханий неодноразово піднімав руку на дівчину, а їхнє розставання завершилося відкриттям кримінальної справи.

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17-річна Оля Полякова наважилася піти від насильника, проте він вирішив помститися. Спочатку колишній підпалив квартиру знаменитості. А згодом чоловіки, яких він найняв, спіймали дівчину під нічним клубом й жорстоко побили ледь не до втрати свідомості, розсікши брову так, що зірка 18 разів "шліфувала" шрам.

Проте Полякова запевняє, що через юний вік цей інцидент не позначився на її емоційному здоров'ї психологічною травмою: "Врятувала молодість". Проте побиття вплинуло на найдорожче для співачки – на слух, а над шрамом вона працює донині.

У мене була дуже сильна фізична травма. Це вплинуло на мій слух. У мене були серйозні проблеми. Не можу сказати, що дуже постраждала морально, але мене на все життя відвернуло від мужиків, які хоч якось можуть проявляти насильство,

– наголосила зірка.

Вона переконує, що її чоловік Вадим за 15 років подружнього життя не проявляв жодного насильства – ані морального, ані фізичного. Натомість коханий засипає знамениту дружину компліментами. Тому Оля Полякова зізнається, що гіркий досвід попередніх стосунків допоміг їй визначитися з ідеальним чоловіком: "Я точно знала, кого я не хочу бачити поряд з собою".