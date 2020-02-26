Побив власний рекорд: бюджет нового фільму Мартіна Скорсезе перевищив 225 мільйонів доларів

77-річний американський режисер не припиняє приголомшувати своїх фанатів. Після нашумілого "Ірландця" Мартін Скорсезе взявс за новий проєкт, кошторис якого становить щонайменше 225 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті Geek Tyrant.

Цікаво: Компанія Walt Disney отримала нового главу: ним став Боб Чапек

Як відомо, Мартін Скорсезе взявся за фільмування стрічки "Вбивці місячної квітки" (Killers of the Flower Moon), прем'єру якої запланував на 2021 рік. Вперше про розробку проєкту стало відомо під час церемонії нагородження SAG Awards 2020, на якій Леонардо Ді Капріо, власне, анонсував його.

У джерелі зазначається, що настільки роздутий бюджет викликає занепокоєння у представників компанії Paramount Pictures, яка, за домовленістю, повинна займатися зйомками. А сам режисер Мартін Скорсезе не покидає надій, що під час знімального процесу йому знову допомагатиме Netflix, як це було з "Ірландцем", і профінансує проєкт. Втім, наразі це лише чутки.

Нагадаємо, що фільм "Вбивці місячної квітки" буде знято на основі однойменної документальної книги журналіста Девіда Гренна, яку він видав у 2017 році. Головні ролі у картині зіграють Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро.

Також додамо, що в разі таких витрат на зйомку стрічки "Вбивці місячної квітки", вона стане рекордсменом у фільмографії Скорсезе в категорії найбільших кошторисів. До прикладу, гангстерська драма "Ірландець" (2019) обійшлася режисеру в 159 мільйонів доларів, фільм "Вовк з Волл-Стріт" (2013) у 100 мільйонів доларів, а "Хранителі часу" (2011) у 170 мільйонів доларів.

Позначку у 200 мільйонів доларів Скорсезе ще не перетинав.