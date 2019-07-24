Почали віддалятися одне від одного: з'явилася причина розлучення Едгара і Слави Камінських

Стала відома офіційна причина розлучення однієї з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу – співачки гурту "НеАнгели" Слави та пластичного хірурга Едгара Камінського.

Вперше про розрив стосунків представники ЗМІ довідались 5 червня, коли на офіційному сайті столичного суду з'явились документи про розлучення співачки та пластичного хірурга. У заяві було вказано, що ініціатором розлучення був Едгар Камінський.

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Згодом Едгар у своєму блозі написав, що все до кращого. Сама ж Слава днями підтвердила інформацію опублікувавши своє фото з головним героєм проекту "Холостяк" Нікітою Добриніним та підписавши "Розлучена та холостяк". Її колишній чоловік розповів прихильникам, що 2 роки тому хотів покласти вперше розійтися, але дав шлюбу другий шанс. "Я завжди так роблю – даю другий шанс не іншій людині, не співробітнику, не другові чи знайомому, а саме собі, адже це моє рішення, мій вчинок і мій висновок. Другий шанс – це час для аналізу першого рішення і виведення", – зізнався лікар.

2 липня подружжя офіційно розлучилось. На сайті єдиного реєстру судових справ вже з'явилося рішення у справі екс-закоханих, у якому вказана причина, через яку Едгар та Слава розірвали шлюб.

Позивач (Едгар Камінський, – LifeStyle 24) посилається на те, що після народження дітей подружжя почало віддалятися одне від одного, зникла цікавість до життя один одного. Позивач з відповідачкою мають різні характери та погляди на життя. Протягом останнього часу сторони фактично проживають в одному приміщенні, але не підтримують шлюбні стосунки, не ведуть спільне господарство. Подальше спільне життя і збереження сім`ї неможливе, у зв`язку з чим просив позов задовольнити, а шлюб розірвати,

– йдеться у рішенні.

Також зазначається інформація про те, як екс-подружжя поділило спільне майно, яке нажило впродовж 5 років стосунків, та як вони виховуватимуть спільних дітей.

"Наразі спору щодо місця проживання дітей та поділу майна у сторін не має", – зазначається у документі.