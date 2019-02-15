Почуватися як тварина у клітці: у Нью-Йорку закрили людей в турнікетах метро

Активісти Світової організації захисту тварин (World Animal Protection) провели експеримент та закрили людей на кілька секунд в турнікетах метро. Акцію було проведено заради привернення уваги людей до тварин, яких утримують в клітках.

Травми, які отримують тварини у зоопарках та фермах, перебуваючи у клітках, завдають великої шкоди живим істотам, передає Ads of brands. Саме тому представники організації без відома людей закрили їх у турнікетах метро, які ті якраз переходили.

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Акція відбулась на станції метро біля центрального вокзалу Нью-Йорка, де на турнікети встановили спеціальні пристрої для нетривалого закриття турнікету. За словами організаторів, умови, в які потрапили люди на кілька секунд, точно передають ті ж відчуття тварин, які перебувають у клітках все життя без можливості пересування у вільному просторі.

Дивіться відео, як людей закрили у турнікетах метро Нью-Йорка: