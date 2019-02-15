Почуватися як тварина у клітці: у Нью-Йорку закрили людей в турнікетах метро

224
Людей закрили у турнікетах метро Нью-Йорка
Людей закрили у турнікетах метро Нью-Йорка / adsofbrands.net

Активісти Світової організації захисту тварин (World Animal Protection) провели експеримент та закрили людей на кілька секунд в турнікетах метро. Акцію було проведено заради привернення уваги людей до тварин, яких утримують в клітках.

Травми, які отримують тварини у зоопарках та фермах, перебуваючи у клітках, завдають великої шкоди живим істотам, передає Ads of brands. Саме тому представники організації без відома людей закрили їх у турнікетах метро, які ті якраз переходили.

Читайте також: Хлопець пірнув у крижану воду, щоб врятувати собаку у Дніпрі: відео

Акція відбулась на станції метро біля центрального вокзалу Нью-Йорка, де на турнікети встановили спеціальні пристрої для нетривалого закриття турнікету. За словами організаторів, умови, в які потрапили люди на кілька секунд, точно передають ті ж відчуття тварин, які перебувають у клітках все життя без можливості пересування у вільному просторі.

Дивіться відео, як людей закрили у турнікетах метро Нью-Йорка:

 

blog_ava
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні
3961
Теги: LifeStyle Подорожі
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 12:20 Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
3960
15 лютого – Стрітення Господнє: традиції та прикмети
сьогодні 09:04 15 лютого – Стрітення Господнє: традиції та прикмети
19769
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 14-17 лютого
14 лютого 18:40 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 14-17 лютого
153
Як приготувати корисні цукерки: покроковий рецепт
14 лютого 17:09 Як приготувати корисні цукерки: покроковий рецепт
Олена Кандяк 583
Від звичайного життя до небачених висот: топ-5 українських моделей, які підкорили світ
14 лютого 14:00 Від звичайного життя до небачених висот: топ-5 українських моделей, які підкорили світ
Юлія Турелик 1694
20 романтичних хітів до Дня Святого Валентина
14 лютого 11:15 20 романтичних хітів до Дня Святого Валентина
2228
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук