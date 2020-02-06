Подарунки на 200 тисяч доларів: що отримають лауреати Оскара, крім статуеток

Церемонія нагородження преміями Оскар відбудеться вже за декілька днів, у ніч на 10 лютого, втім, чимало прихильників не знають, що окрім заповітних статуеток селебрітіз отримують щедрі пакунки від Кіноакадемії мистецтв.

Нещодавно видання Forbes повідомило, з чого складатимуться традиційні подарункові набори, які отримають не лише лаурати Оскара-2020 у номінаціях "Найкращий режисер", "Найкращий актор", "Найкраща актриса", "Найкраща чоловіча роль другого плану" та "Найкраща жіноча роль другого плану", а й усі номінанти цих категорій. Зазвичай їх є 25, але цього року Скарлетт Йоганссон представлена одразу у двох номінаціях, тому число щасливців складає 24.

Цікаво! Оскар-2020: прогнози букмекерів на потенційних лауреатів престижної премії

Підготуванням подарунків для лауреатів Оскара займається маркетингова компанія Distinctive Assets, яка видала 5,2 мільйона доларів на подарунки зіркам. Зазвичай представники компанії стараються оригінально підійти до вибору подарунків, роблячи ставку на wow-ефект. Додамо, що вартість самої статуетки Оскар складає 400 доларів.



Статуетка Оскара вартістю 400 доларів / Фото з відкритих джерел

Вартість цьогорічного подарункового пакунку (gift-bag) складе більше 200 тисяч доларів. Туди увійдуть такі як розкішні путівки на відпочинки, так і цілком незвичні презенти:

12-денний круїз на розкішній яхті до берегів Антарктики і Середземномор'я на яхті Scenic Eclipse (78 тисяч доларів);

романтичний вікенд в готелі на маяку в Іспанії, де тепер розміщений готель (від 1300 до 1800 доларів за ніч);

сертифікати на дорогі омолоджуючі процедури (25 тисяч доларів);

річний абонемент на послуги шлюбного агентства Drawing Down the Moon Matchmaking (20 тисяч доларів);

спеціальна система для збору сечі Peezy Midstream;

шоколадні цукерки з екстрактом конопель Coda Signature;

позолочений вейп Hollowtips (150 доларів);

розумний бюстгальтер Soma, який безпомилково визначає розмір грудей;

пов'язка для медитацій від Muse, яка вловлює мозкові хвилі (250 доларів);

аметистові бомбочки для ванн від Hotsy Totsy Haus (75 доларів);

"збагачена воднем" вода від Hfactor (30 доларів);

подвійна упаковка цукерок з темного шоколаду Milanos (4,89 доларів за 10 штук).

Що відомо про Оскар-2020?92-га церемонія нагородження преміями Оскар у 2020 році відбудеться 10 лютого. Престижна подія традиційно прогримить у Лос-Анджелесі в театрі "Долбі". Номінанти 24 категорій боротимуться за бажану перемогу. Церемонія транслюватиметься в США телерадіокомпанією ABC, а ведучого події вирішили не обирати. Позитивний досвід минулого та 1989-го років дав зрозуміти організаторам події, що для нагородження іменитими статуетками не потрібно додаткової людини, оскільки це можуть зробити самі колеги-зірки.