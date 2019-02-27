Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну

8 березня жінки в Україні святкують вже не один десяток років. У жіночий день прийнято дарувати коханим жінкам, матерям або ж колегам символічні подарунки в знак солідарності і поваги.

LifeStyle 24 підготував для вас матеріал зі списком, що можна подарувати дівчині або жінці у Міжнародний жіночий день 8 березня.

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Весна – це чудовий привід подарувати жінці щось яскраве, свіже та натхненне! В час, коли в повітрі відчувається справжній аромат любові, тішити своїх рідних можна за допомогою навіть найбуденніших дрібниць та символічних проявів уваги.

Подарунок не обов’язково повинен бути надмірно дорогим, але може бути дуже красивим і водночас бюджетним. Зверніть увагу на наступні 10 порад подарунків, які точно прийдуться до душі кожній жінці.

Стильний чохол з окулярами

Навіть якщо ви не досить добре розбираєтесь у геометрії обличчя вашої матері чи дівчини, але не хочете прогадати з таким подарунком, то для цього існують безліч консультантів, які готові вам допомогти.



Такий аксесуар завжди пригодиться кожній жінці

Ви можете або ж показати хороше фото з обличчям жінки, або пригадати, який хоча б схожий тип окулярів вона носить. Якщо вам цікаво, то варто зазначити, що справжнім трендом цього сезону є мікроокуляри. Вони підходять майже всім і водночас доповнять будь-який образ вашої модниці.

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У набір з цим купіть їй красивий чохол для окулярів – це може бути як шкіряний продукт, так і замінник шкіри. Головне, щоб він був стильним та пасував до самих окулярів. Ну, і в додаток до цього, красиві квіти в тон до подарунку зроблять його безпрограшним.

Яскравий кейс для смартфону

Будь-яка дівчина або жінка в час соціальних мереж та безлічі гаджетів просто потребує захисту для техніки. Для цього ви можете придбати у подарунок на 8 березня дуже красивий і корисний кейс для смартфону.



Що головне – такі кейси можна змінювати чи не щомісяця

Сьогодні можна знайти та придбати такий, який буде захищати мобільний пристрій на 360 градусів! Тобто на рамку з пластику одягається додатково силіконовий захист та скло, яке входить у комплект, і гаджет не матиме жодного шансу отримати ушкодження.

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Стильно, зручно та головне – безпечно! Така знахідка обов’язково прийдеться до душі кожній жінці. Якщо придбаний кейс міститиме квітковий принт, це чудовий привід подарувати у комплекті ще й атмосферний букет квітів зі стильним декоруванням.

Зручний дерев’яний годинник

Ви ж знаєте, що сьогодні у моді "еко"? А якщо ваша обраниця справжня шанувальниця природніх матеріалів, то такий подарунок її просто зачарує! Такі годинники часто переробляють із залишків різної дорогої деревини та навіть після їхнього створення і продажу, творці брендів виділяють частину коштів на висадку дерев. Чи не магія, правда ж?



Не лише корисно для природи, а й дуже стильно!

Дерев'яний годинник не лише є дуже стильним та підійде під будь-який образ, а й має якісні механізми та хорошу гарантію. Такі годинники можна знайти як у дорогих магазинах, так і в бюджетних, і відрізнятись вони практично не будуть.

А чудова привітальна листівка до 8 березня і маленька плиточка шоколаду з потаємним побажанням додадуть святкового настрою у подарунок.

Світшоти з особливими принтами

Спробуйте згадати особливі символи, які супроводжують вас і вашу рідну жінку. Можливо, при вашій першій зустрічі на небі "впала" зірка, або ж ви прийшли у розкішний ресторан, але через хвилювання ви бовкнули щось дуже смішне і ви досі над цим смієтесь?

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Все це містить неабиякі спогади, то чому б не залишити їх назавжди на пам’ятних речах? Як варіант – на світшотах. Підгляньте у вашої обраниці, який розмір одягу вона носить, і сміливо замовляйте у спеціальних магазинах пару таких світшотів, – для вас і вашої супутниці чи іншої рідної вам жінки.



Світшоти для двох є неймовірних кольорів і фасонів

Такий подарунок точно її зворушить і подарує вам свою неоціненну усмішку та обійми. А красиве упакування світшотів тут також не буде зайвим.

Зворушливий поп-арт малюнок

Останнім часом все більшої популярності набирає творчість, яку можна побачити навіть у найбанальніших речах. Якщо прості портрети олівцем залишаються класикою, то поп-арт малюнки справді захоплюють свою аудиторію.

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Для цього достатньо вам обрати спільну світлину з жінкою хорошої якості та надіслати або ж передати у руки митцю, який буде створювати малюнок. Безліч таких художників ви можете знайти у соціальних мережах, переглядаючи їхні минулі роботи та оцінюючи відгуки замовників.



Такі картини чудово доповнять ваш інтер'єр

Такий малюнок виглядатиме дуже красиво та чудово доповнить інтер’єр кімнати. Звичайні рамки у фотографіях теж є хорошим варіантом, але ручна робота та ще й із відтворенням ваших облич заслужить найвищих подяк від жінки.

Чарівний браслет з натурального каменю

Ви вірите у магію природних матеріалів? Якщо навіть і ні, то браслет з натурального каменю ідеально підійде для стильної жінки. Його можна носити як в одній одиниці на руці, так і декілька відразу, поєднуючи його з годинниками та розкішними прикрасами.

Якщо вам цікаво, то перлини у такому браслеті надають неймовірної енергетики його власнику. До прикладу, опал – приносить щастя і береже від хвороб; лазурит – удачу і благополуччя; турмалін – почуття спокою; чорний агат – хоробрість, активізацію внутрішніх сил організму та багато інших різновидів каменів.



Хіба ж вони не чарівні?

Що справді зручно, так це те, що такі браслети мають універсальний розмір, на відміну від інших коштовних прикрас. А відтінки каменів справді захоплюють дух. Тому не сумнівайтесь і сміливо обирайте такий подарунок для жінки на 8 березня.

Ароматні парфуми

Куди ж без них? Так, це давно відомий, але все ще чудовий подарунок для неймовірної жінки. Ви можете легко піти на хитрість і взяти одного дня її улюблені парфуми та в хорошому магазині обрати такі ж, або схожі до них.

У цьому вам також можуть допомогти консультанти, які чудово розбираються з відтінками та складниками парфумів.



Довіртесь своїм вподобанням та знанням про смаки вашої жінки

І пам’ятайте, що ціна не обов’язково визначає якість парфумів. Довіртесь власним рецепторам і купуйте ті, які найбільше прийшлись вам до душі. А пакуночок смачних цукерок ідеально підійде у додаток такому подарунку.

Ніжна нічна піжама

Останнім трендом у фешн-індустрії є атлас та оксамит, який все більше зачаровує наймодніших блогерів світу. Якщо ви не ризикуєте купляти жінці красиву сукню, то тут легко можна довіритись іншій парі речей – піжамі, яка може бути не лише зручною, а й красивою.



Нехай ваша дівчина відчує себе справжньою принцесою у такій піжамі!

Атласні піжами, які включають у собі шортики та майку, сьогодні можна побачити з неймовірною кількістю веселих принтів – з фламінго, єдинорогами, квітами та героями мультсеріалів. Така піжама точно не залишить байдужою вашу обраницю.

А оскільки попереду очікують нас теплі сезони, то такий подарунок обов’язково пригодиться жінці у подорожах для ночівлі у готелях чи навіть палатках.

Яскрава термочашка для холодних напоїв

Ви здивовані? Але так, у продажу сьогодні навіть є чашки не лише для збереження температури гарячого напою, а й холодного. А це неабияк тішить у період теплої весни та гарячого літа.



І нехай ваш напій буде не лише смачним та прохолодним, а й приносить усмішку

Також така термочашка служить стильним аксесуаром для будь-якого street-style образу. Але не варто думати, що така чашка пригодиться лише для прохолодних смузі чи фрешів. Її також можна використовувати і для гарячих напоїв, але, можливо, вона не буде надто довго утримувати високу температуру вашого чаю або ж лате.

Ідеальний рюкзак

Тут вам не доведеться заплутуватись у різних розмірах та здогадуватись, який фасон підійде вашій жінці. Ви можете обрати рюкзак як для активного відпочинку у горах, так і для теплих прогулянок вечірнім містом.

Сьогодні існує неймовірно великий асортимент рюкзаків, які вже давно не обходяться лише спортивним стилем. Різні відтінки, різні фасони та навіть ті ж розміри обов’язково пригодяться жінці у її гардеробі.



Для весняних прогулянок – чудовий варіант подарунку

Не вагайтесь і обирайте той, який вам найбільше до вподоби. У додаток ви можете придбати стильний брелок до рюкзака або ж декілька різних додаткових ручок, за допомогою яких сьогодні часто рюкзаки можна носити лише на одному плечі.

Хорошого та натхненного вам свята 8 березня! Хай всі подарунки вам принесуть лише хороші емоції та любов!