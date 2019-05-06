Подарунки в День матері: 14 цікавих ідей

День матері в Україні 2019 року святкують 12 травня. В це чудове свято хочеться принести своїм матерям не лише найкращі слова подяки, а й подарунки, які обов'язково їм сподобаються.

LifeStyle 24 підготував для вас перелік із 14 подарунків, які можна подарувати на День матері.

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Букет квітів



Квіти в День матері ще ніколи не були зайвими

І це не обов'язково має бути дорогий букет з троянд. Достатньо знайти красивий букет з домашніх чи польових квітів, які вирощують бабусі на своїх садибах. Квіти – це один з тих неймовірних та дуже естетичних проявів уваги, які обов'язково повинні сподобатись вашій мамі.

Солодкі подарунки

Навіть якщо ваша матуся стежить за фігурою та не хоче набрати зайві калорії, сьогодні існує безліч замінників або ж просто низькокалорійних десертів, які припадуть до смаку кожній жінці.

Шоколадні або ж інші солодкі вироби дивують не лише відмінними смаками, а й приємними цінами, варто лише ретельно пошукати.

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Листівки



Листівки в День матері – це завжди приємно!

Хто ж скасовував такі прості і водночас приємні подарунки, як листівки? В мережі існує безліч прикладів виготовлення власними руками красивих та оригінальних листівок. Також їх можна придбати в будь-яких подарункових магазинах, які здебільшого сьогодні виготовляють з еко-матеріалів і спрямовані на благодійність.

Тому, окрім милого подарунку, на якому ви запишете найважливіші слова подяки, ви зробите ще й корисну справу.

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Прикраси

Яка ж мати не любить красивих прикрас? Були б це сережки, каблучки чи підвіски – все одно це красивий привід приділити матерям увагу.

В кожного свій смак на такі речі, проте сьогодні українських чи іноземних виробників є безліч, які не лише пропонують свої вироби, а й підлаштовуються під клієнтів і виготовляють під замовлення свої ескізи та пізніше – вироби ручної роботи.

Альбом для фотографій



Зберіть та подаруйте щасливі миті життя вашій мамі в День матері

Всі ж знають, які матусі сентиментальні. Їм завжди важливо відчувати присутність дітей поруч з собою. Проте за певними обставинами не завжди так виходить, тому такий подарунок завжди грітиме серце вашій рідній людині.

День матері – це чудовий привід для альбому з фотографіями, де будуть зібрані всі ваші найсвітліші моменти життя.

Книги

Ви, напевне, знаєте вподобання своїх матерів краще, ніж будь-хто. І знаєте, які літературні жанри вона любить більше за все. Ну а якщо ваша мама все ж не є фанатом книжок, ви завжди можете їй придбати якийсь посібник для улюблених хобі: кулінарні книги, зразки вишиванок, різні збірники кросвордів, судоку та загадок.

Сьогодні літературних видань є безліч і вони щоразу дивують своїх покупців неймовірним різноманіттям поліграфічної красивої продукції.

Косметика



Натуральна косметика в День матері не лише корисна, але й потрібна

Це один з тих пунктів, які точно потрібні вашій мамі в подарунок на День матері. Придбайте своїм матусям корисні та натуральні косметичні вироби від українських або ж іноземних виробників. Будь це зволожуючий крем чи блиск для губ, який став популярною новинкою, – це ніколи не стане зайвим у жіночій сумочці.

А якщо ви зовсім сумніваєтесь, чи підійде той чи інший тон пудри та помади для вашої мами – подаруйте в свято подарунковий сертифікат в той чи інший магазин косметики на якусь суму. Тоді і ви точно не прогадаєте, і матуся ваша буде задоволена.

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Техніка

Турботливим та заклопотаним матусям завжди не вистачає часу пошукати для себе чи сім’ї якусь потрібну річ. Так зробіть їй такий подарунок. Якщо ваша мама давно мріє про праску для волосся чи навушники для телефона – подаруйте їй це в День матері.

Запитайте, що їй сьогодні не вистачає і на що їй завжди шкода відкласти гроші, та зробіть їй приємність. Ви одразу ж побачите, яка вона буде щаслива.

Посуд

Здається, занадто банальна та проста річ, проте якщо ваша мама затята господиня – це подарунок номер один у вашому списку. Навіть якщо матір користується стареньким блендером чи потертими чашками, було б хорошою ідеєю оновити її кухонний "гардероб".

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Одяг



Шопінг з мамою в День матері – це завжди весело

Літній сезон ось-ось розпочнеться, а у вашої матусі досі немає красивого капелюха чи літньої сумки? Тоді це чудовий привід їй подарувати такі потрібні та приємні подарунки на День матері.

Хенд-мейд вироби

Якщо ви і ваша мама більше цінуєте недорогі речі, але зроблені з любов'ю та своїми руками, тоді вам варто подумати та зробити оригінальний подарунок самому. Знову ж таки, сьогодні в мережі є безліч ідей для цікавих подарунків, які часто виглядають краще, ніж будь-яка куплена дорога річ.

Це може бути як власна випічка, так і красивий нічник чи рамка для фотографії.

Фотосесія

Неочікувана ідея для подарунку, але якщо ви давно не мали спільних професійних фотографій, а мама хоче перевтілитись в якогось героя чи просто мати красиві фото із сім'єю – здивуйте вашу маму в День матері.

Зробіть серію чудових світлин у заквітчаних гаях чи парках, і ваша мама неодмінно залишиться задоволеною.

Квиток



Потіште себе і маму в День матері оздоровчим подарунком

Такий вид подарунку є універсальним. Якщо ваша мама давно не відпочивала у спа-кабінеті, або не відвідувала косметологічний кабінет чи салон краси, або ж хоче нарешті побачити, що ж це таке – 4D-фільм, у День матері саме час все це презентувати.

Ваша мама не лише оздоровиться та отримає хороші враження в це свято, а й буде вдячна вам за вашу увагу та турботу, якої їй часто не вистачає в будні заклопотані дні.

Відпочинок

У теплий недільний день, коли День матері аж ніяк не хочеться святкувати в чотирьох стінах, запросіть вашу маму у красивий ресторан чи на відпочинок за межі вашого села чи міста.

Сьогодні в Україні є безліч місць, куди варто поїхати за відносно невеликі витрати. Зробіть красиві фото, поїжте смачної їжі та проведіть час разом – ваша матір буде неймовірно щаслива!

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