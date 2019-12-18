Подарунки на Новий рік 2020: як обрати

Новий рік уже дуже скоро, а подарунки для всіх ви ще досі не обрали. Ми підібрали декілька корисних порад, щоб ваші родичі та друзі залишились задоволеними.

Під час вибору подарунку треба ретельно обдумати, чим захоплюється і що любить людина, для якої ви робите презент. Новий рік 2020 – це рік білого металевого щура, але не треба себе обмежувати і дарувати лише статуетки чи новорічні іграшки у формі цього створіння.

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Новорічні подарунки для дітей

Новий рік – це в першу чергу казковий час як для дітей, так і для дорослих. Задовго до самого свята малеча звикла писати "листи до Діда Мороза", де вказують і розписують свої побажання.

Не варто дарувати дитині щось дуже практичне, але не те, що вона хотіла. Наприклад, школярам краще вже дарувати техніку, яку вони будуть використовувати для навчання (наприклад, хороший ноутбук Asus по приємній акційній ціні). Також, одним із хороших подарунків буде подорож у місце, де є багато розваг та атракціонів.



Подарунок на Новий рік для дітей / Фото: Pinterest

Подарунок на Новий рік своїми руками

Ніколи не вийде з моди подарунок своїми руками, адже в нього люди вкладають свою душу та любов. Ідей для таких подарунків можна знайти безліч. Це можуть бути корисні подарунки, для щоденного використання, або оригінальні сувенірні, які кожного дня будуть дарувати позитив.

Наприклад, власними руками можна зробити баночку чи шкатулку з побажаннями або передбаченнями, спекти печиво, зробити пряниковий будиночок. Також можна зробити власноруч прикраси для ялинки.



Подарунок своїми руками на Новий рік / Фото: gazetebesiktas

Що подарувати рідним на Новий рік 2020

Коли обираєш подарунок для рідни, варто, в першу чергу, подумати про практичність. Наприклад, статуетка або скринька – це гарно, але навряд для неї знайдеться практичне застосування. Ось невеликий список ідей подарунків, які є універсальними та практичними: теплый Плед Lotus Aqua, обігрівач UFO STAR, постільна білизна Mirson Iron, новорічний набір посуду від Rondell, домашні тапочки InBlu або різного виду сертифікати: від купівлі побутової техніки до косметичних процедур.



Подарунки для родини на Новий рік 2020 / Фото: 2016rik.com.ua

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Подарунок на Новий рік для друзів

Перед тим, як обирати та купляти подарунки, потрібно скласти список друзів. Це допоможе нікого не забути, а також розрахувати бюджет.

Універсальними подарунками на Новий рік є символ року. Цьогорічний символ – білий щур, тому, якщо хтось із ваших друзів любить тварин і має можливість тримати пацюка – це гарна ідея подарунку.

А за класикою жанру, можна подарувати друзям новорічні шкарпетки, капці в вигляді лапок щура, новорічні светри чи будь-що зі символікою Нового року. У магазинах для цього виділяють цілі стелажі.



Що подарувати друзям / Фото: m.yukle.mobi