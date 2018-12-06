Подарунки колегам на Новий рік: ТОП-7 безпрограшних варіантів

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Подарунки на Новий рік 2019 колегам - ідеї для новорічного подарунку
Ідеї подарунків колегам на Новий рік 2019 / 24 канал

Якими мають бути новорічні презенти для колег – тих, з ким ми щоденно розв'язуємо складні питання, святкуємо перемоги та переживаємо поразки? Звісно, небанальними, практичними та крутими.

Разом з експертами сервісу Crafta.ua журналісти 24 каналу підібрали сім варіантів подарунків для колег на Новий рік.

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Ідеї що подарувати на Новий рік 2019 колегам:

Набори ялинкових прикрас

Набір ялинкових прикрас – це практична альтернатива статуеткам та сувенірам. Його плюси: стильно прикрашає ялинку, знадобиться не на один рік, нарешті, ефектно виглядає, якщо презентувати його у дерев’яній коробці ручної роботи. Цього року в тренді "теплі" матеріали – дерево, текстиль, пряжа. Хендмейдери виготовляють із них прикраси у вигляді сніговичків, тваринок-символів року, сніжинок або імбирних пряників-чоловічків. Коштують близько 220 гривень за набір.

ялинкові прикраси
Такий подарунок буде перед очима колег все новоріччя

Розмальовані пряники

До зимових свят майстри випікають їх у вигляді символів року, сніговичків, оленів, ялинок, сніжинок та казкових будиночків. Можна обрати як по одному прянику, так і тематичні набори у красивих подарункових коробках. Їх печуть та розписують вручну, використовуючи тільки натуральні та безпечні інгредієнти. Завдяки натуральним консервантам (цукор і масло) вони довго зберігаються та не черствіють. Ціна від 50 гривень за один пряник.

пряники
Ці пряники шкода буде їсти. Але непомітним подарунок на Новий рік не залишиться

Дерев’яні листівки з гравіюванням

Замість паперових листівок, оберіть дерев’яні персональні листівки для партнерів. Майстри роблять будь-яке гравіювання різної складності. Це можуть бути як персоналізовані написи, так і тематичні картинки. Крім того, окремі елементи листівок можна вийняти та використовувати як ялинкові прикраси або новорічний декор. Ціна – від 60 гривень.

Листівки
Оригінальна і довговічна новорічна листівка

Флораріуми

Дарувати квіти на Новий рік? Чому б ні! Проте замість класичного букета, що не витримає морозу та вітру, оберіть вічнозелену рослинку — сукулент. Дарують їх у скляних, керамічних чи дерев’яних місткостях різних форм і розмірів. Усередині, крім рослин, є спеціальний ґрунт, дренаж та декор. До Нового року, майстри прикрашають сукуленти наче маленькі ялинки. У догляді вони невибагливі: їх треба зрідка поливати, тож жодного клопоту, лише естетика. Середня ціна – 300 гривень.

Флораріум
І подарунок, і куточок живої природи в офісі 

Іменні чи брендовані картхолдери

Картхолдер або візитниця – потрібний та стильний аксесуар. Їх виготовляють з натуральної шкіри різних кольорів, від класичних чорного, коричневого до молочного, яскраво-червоного та блакитного. Щоб зробити подарунок оригінальним, замовте у майстра тиснення з іменами чи ініціалами колег. Партнерам можна презентувати брендовані картхолдери з логотипом. Коштують близько 150 гривень за штуку.

Картхолдери
І стильний, і практичний подарунок на Новий рік 2019

Блокноти з гравіюванням

Блокнот у дерев’яній обкладинці з гравіюванням – ще один корисний бізнес аксесуар. Вигравіювати можна будь-що – ім’я, ініціали, лого, побажання, дату чи картинку. Блокноти бувають формату А5 або А6. Основний блок паперу кріпиться на спіраль або на кільця. Також є варіанти, у яких його можна змінювати. Дерев’яний блокнот зручний тим, що завдяки твердій обкладинці записи можна робити в польових умовах. Середня ціна – 220 гривень.

Блокнот
Такий подарунок також принесе практичну користь у новий 2019 рік

Подарункові набори чаю, варення та солодощів

Перевірений спосіб підняти настрій колегам перед святами – потішити їх солодощами. Та замість коробки цукерок з магазину, можна знайти щось особливе. Наприклад, авторський чай із суміші трав у керамічних баночках. До чаю можна додати джем зі сливи, коньяку та шоколаду або новорічний мандариновий конфітюр чи набір авторських цукерок. Для колег, що ретельно слідкують за здоров’ям, обирайте халву ручної роботи, пастилу або мармелад. В середньому, авторські солодощі коштують 90 гривень.

Чай
Смачний і теплий подарунок зробить ваші новорічні свята незабутніми

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Автор: Яніна Ткачук
Теги: LifeStyle Новини України Публікації Поради Новорічні свята Психологія Стиль і мода Статті
Джерело: 24 канал
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