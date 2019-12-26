Що подарувати мамі на Новий рік 2020: цікаві ідеї з фото

До Нового року 2020 залишилось зовсім мало часу, тому саме час подумати і підготувати подарунки близьким людям. LifeStyle 24 пропонує переглянути оригінальні ідеї подарунка для мами.

Ідеї новорічного подарунку мамі

Термокружка для мами

Завдяки інтернету та соціальним мережам, можна знайти оригінальну термокружку. На ній може бути навіть фото родини, чи улюбленої домашньої тваринки. Це буде особливо корисним подарунком на новий рік, адже мати під рукою гарячий чай чи каву ніколи не завадить.

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Термокружка / Фото: Рoudre

Подарунок для мами на Новий рік 2020 – флораріум

Це оригінальний невеличкий акваріум, але всередині нього знаходяться не рибки, а рослини. Флораріум – ідеальна альтернатива квітам, бо такий новорічний подарунок виглядає дуже гарно й оригінально.



Новорічний подарунок для мами флораріум / Фото: roomester

Квиток на захід

Враження – це один із найкращих подарунків на Новий рік. Подарувати мамі квитки на концерт, виставу чи в театр – стане чудовою ідею не тільки подарунку, а й корисним дозвіллям.

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Квиток на захід як подарунок на Новий рік для мами / Фото: acdebernadac

Сертифікат

Щоб зробити гарний новорічний подарунок і не прогадати, можна подарувати сертифікат у певний магазин чи салон. Наприклад, можна придбати сертифікат у її улюблений магазин косметики, оплатити косметичні послуги, або ж навіть катання на конях чи стрибок з парашутом.



Новорічний подарунок – сертифікат у салон чи магазин / Фото: ed2go

Бюджетні ідеї подарунку на Новий рік для мами

Набір ялинкових прикрас

Символом 2020 року буде білий металевий щур. Тому хорошим подарунком на Новий рік для мами – набір ялинкових прикрас, які б відповідали символу. Сьогодні в магазинах декору можна знайти безліч варіантів, і підібрати відповідні до вашого бажання.



Набір ялинкових прикрас / Фото: ілюстративне

Друковані фото

У цифрову епоху нам так не вистачає паперових фотографій. Найпростіший варіант фотоподарунку – роздрукувати пам'ятні знімки на фотопапері і піднести мамі в красивій коробочці, а один з них можна оформити в красиву рамку. Якщо є трохи більше грошей і часу, можна замовити фотоальбом або календар з вашими фото. Також фото можна надрукувати на полотні, щоб воно мало вигляд картини.



Недорогий новорічний подарунок – роздруковані фото / Фото: ukr.media

Кухонний набір

Якщо ваша мама любить готувати, то для неї буде чудовим подарунком на Новий рік – сучасний кухонний набір.



Кухоний набір як подарунок на Новий рік / Фото: clutch