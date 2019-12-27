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Подарунок напередодні Нового року: Монатік випустив мініальбом "Мріяти не шкідливо"

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Манатік / Instagram /@monatik_official

Один із найуспішніших виконавців сучасної української музичної індустрії творчо підійшов до підсумків плідного 2019. Для Монатіка цей рік був сповнений небачених злетів та приголомшливих відкриттів. Тому сьогодні, 27 грудня, відбувся реліз чотирьох україномовних треків, які ввійшли до альбому "Мріяти не шкідливо".

Назва четвертого студійного альбому виконавця влучно описує його творчий шлях цьогоріч. Монатіку вдалося втілити свою заповітну мрію – у перший день літа артист зібрав найбільший концертний майданчик України НСК "Олімпійський", вразивши небаченим сучасним шоу. 

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Крім того, у рамках світового туру "LOVE IT Ритм" він відвідав понад 20 країн та став першим вітчизняним артистом, якому вдалося презентувати свою програму на інноваційному майданчику столиці Великобританії – Indigo at the О2. У день концерту був оголошений sold out.

Монатік також став першим співаком з країн СНД, якого запросили в офіс глобальної радіостанції Apple Music і Beats 1 в Лос-Анджелесі.

Так, виконавець вирішив не зупинятися на досягнутому і увійти у новий творчий рік з україномовними синглами. 

Подарунки від нашої команди не закінчуються. Спеціально для Вас, ми випустили EP з пісень, на які Ви чекали впродовж двох років.Ми отримали купу прекрасних емоцій і спогадів, якими ділимося з Вами,
– презентував мініальбом Монатік на особистій сторінці в інстаграмі. 

До складу альбому ввійшли чотири композиції: "Мріяти не шкідливо", "Свято наближається", "Батькам", "Краса". 

Монатік – Мріяти не шкідливо: слухайте онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Монатік Новини LifeStyle Музика
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