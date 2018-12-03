Подарунок під ялинку: відома дата виходу нового сезону серіалу "Чорне дзеркало"

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Кадр із серіалу "Чорне дзеркало"
Кадр із серіалу "Чорне дзеркало" / Instagram/ @thecut

Компанія Netflix не припиняє дивувати гучними прем’єрами до Нового року. Головним сюрпризом для шанувальників культового серіалу "Чорне дзеркало" стала дата виходу першого епізоду.

В передріздвяний час фанати науково-фантастичного серіалу "Чорне дзеркало" повністю зануряться в історію нового сезону, який вийде незабаром.

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Перший епізод потішить шанувальників ще до Нового року. В серії, яка матиме назву Bandersnatch (уявне створіння), студента зіграє Джуліан Ферро.

Точної дати щодо виходу наступних серій поки що немає, однак маємо надію, що Netflix не буде порушувати традиції і випускатиме серію раз в тиждень, аби шанувальниками культового серіалу було чим зайнятись на зимових канікулах.

Нагадаємо, що компанія Netflix оголосила про зйомки п’ятого сезону в березні 2018 року. На офіційній сторінці серіалу "Чорне дзеркало" у Twitter з’явився короткий тизер зі словами "Майбутнє буде світліше, ніж будь-коли". А нещодавно повідомлялось про те, що в одному з епізодів нового сезону культового серіалу зіграла американська співачка та акторка Майлі Сайрус.

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 канал
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