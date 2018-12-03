Подарунок під ялинку: відома дата виходу нового сезону серіалу "Чорне дзеркало"
Компанія Netflix не припиняє дивувати гучними прем’єрами до Нового року. Головним сюрпризом для шанувальників культового серіалу "Чорне дзеркало" стала дата виходу першого епізоду.
В передріздвяний час фанати науково-фантастичного серіалу "Чорне дзеркало" повністю зануряться в історію нового сезону, який вийде незабаром.
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Перший епізод потішить шанувальників ще до Нового року. В серії, яка матиме назву Bandersnatch (уявне створіння), студента зіграє Джуліан Ферро.
Точної дати щодо виходу наступних серій поки що немає, однак маємо надію, що Netflix не буде порушувати традиції і випускатиме серію раз в тиждень, аби шанувальниками культового серіалу було чим зайнятись на зимових канікулах.
Нагадаємо, що компанія Netflix оголосила про зйомки п’ятого сезону в березні 2018 року. На офіційній сторінці серіалу "Чорне дзеркало" у Twitter з’явився короткий тизер зі словами "Майбутнє буде світліше, ніж будь-коли". А нещодавно повідомлялось про те, що в одному з епізодів нового сезону культового серіалу зіграла американська співачка та акторка Майлі Сайрус.