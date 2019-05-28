Подарунок за 80 тисяч доларів: реперка Cardi B шокувала сюрпризом для доньки

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Cardi B зробила дорогий подарунок для доньки
Cardi B зробила дорогий подарунок для доньки / Instagram / @iamcardib

Зіркові матусі часто роблять нащадкам дорогі подарунки, які не може собі дозволити і третина інших людей. Однак американська реперка Cardi B може з легкістю зайняти тут першість своїм несподіваним сюрпризом для 10-місячної доньки Калчер.

У мережі 26-річна артистка поспішила похизуватись подарунком для єдиної дитини. В Instagram-Stories реперка показала ювелірні прикраси з дорогоцінним камінням, які відтепер належать її маленькій доньці Калчер.

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На фото видно, що Cardi B придбала сережки та браслети з діамантами. Їхню вартість оцінюють в щонайменше 80 тисяч доларів. Ціна прикрас може бути значно більшою, в залежності від ювелірного бренду, де здійснила шопінг артистка.  

Щойно витратила валізу грошей на мою донечку. Погане дівчисько колись буде псувати інших. А поки так, я хвалюся!
– прокоментувала Cardi B.

Згідно із фото, реперка не змогла вибрати з-поміж браслетів, тому купила прикраси з білого, рожевого і жовтого золота. І хоч її маленька Калчер ще не розуміє, який дорогий подарунок для неї зробила зіркова матуся, Cardi B хизувалась покупкою та приміряла одну з прикрас на руку первістка. 

Реперка подарувала прикраси своїй доньці
Реперка Cardi B подарувала прикраси своїй доньці / Колаж LifeStyle 24

Як відомо, Cardi B вперше стала мамою у липні 2018 року. У знаменитої американської реперки, яка є володаркою Греммі, народилася дівчинка, яку вона назвала Калчер Карі Сефас. Щоб повернути струнку фігуру, співачка зверталась до пластичних хірургів. Відтак майже одразу після пологів зірка активно одягає улюблені міні-сукні. Доньку Cardi B виховує спільно з артистом Offset. 

А от щодо подарунка, то реперка не була першою, хто потішив свою малечу дорогим сюрпризом. Раніше знана блогерка Кайлі Дженнер подарувала 1-річній Стормі сумку, вартість якої становить мільйон гривень. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Cardi B Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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