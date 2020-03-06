Подібна риторика неприпустима, – модель з інвалідністю відреагувала на жарти Остапчука

Володимир Остапчук потрапив до чергового скандалу. Ведучий привселюдно пожартував із вокального конкурсу Євробачення-2020, обравши для цього некоректне формулювання. На це звернула увагу модель з інвалідністю Олександра Кутас, яка відреагувала на жарти та оприлюднила фрагменти листування з шоуменом.

Як виник скандал з Володимиром Остапчуком

4 березня у Києві відгримів довгоочікуваний концерт гурту KAZKA. Тисячі меломанів, серед яких були і зірки, прийшли насолодитись улюбленими треками у виконанні солістки Олександри Заріцької. Однак шоу запам'яталось не тільки музикою, але й досить гучним скандалом за участю Володимира Остапчука.

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Під час концерту шоумен представив свій гумористичний стендап, у якому привселюдно пожартував із Євробачення. Володимир Остапчук порадив не купувати квитків на пісенний конкурс, який все одно виграє російський гурт Little Big. Саме ж шоу він назвав "конкурсом геїв, інвалідів та фріків". Окрім цього, ведучий невдало пожартував і з епідемії коронавірусу, яка вже забрала життя понад 3,3 тисячі людей. Володимир Остапчук порадив усім, хто повернулися з Італії чи Китаю, де зафіксований спалах недуги, насолоджуватись концертом KAZKA, адже він може стати останнім у їхньому житті.

Невдалі жарти викликали хвилю обурення у мережі. Не в захваті від стендапу Володимира Остапчука були і його колеги, зокрема, MELOVIN, якого шоумен назвав "термінатором з катарактою".

Реакція моделі Олександри Кутас

Шокованою від новин була й відома модель з інвалідністю Олександра Кутас. Перед тим, як у мережі публічно коментувати скандал, вона звернулась до Володимира Остапчука за поясненням. Однак сам ведучий не розуміє, чим міг образити людей з інвалідністю під час свого виступу.

"Щоб розібратися в ситуації я особисто вкрай коректно і з повагою звернулася до Володимира. Вірю в краще в людях, поки вони не переконають мене в зворотному. Подальшої відповіді я ніяк не очікувала. Нижче приведена дослівна реакція: "Та господи, ніхто нікого не збирався ображати. У чому суть претензії, я сказав слово "інвалід" в мікрофон? Так, вибачте, раз такі речі ображають, перепрошую. Взагалі не бачу тут проблеми. Так в чому ж суть претензії?" – передала слова ведучого Олександра Кутас.

Модель пояснила, що внаслідок родової травми вона з дитинства пересувається на інвалідному кріслі. Це не завадило Олександрі зробити успішну кар'єру моделі. Наразі відома українка проживає у Лондоні та бере участь у фешн-зйомках. Модель вирішила публічно стати на захист всіх людей, яких також образили слова Володимира Остапчука.



Модель Олександра Кутас відреагувала на жарти Остапчука / Facebook / @alexandrakutas

У відповідь Олександра Кутас таки почула вибачення за некоректні жарти, однак приніс він їх після того, як звернув увагу на те, як живуть люди з інвалідністю в Україні.

"Ви дійсно ображаєтеся на саме слово, яким називають людей з обмеженими можливостями в країні, де немає пандусів на головній площі столиці?! Вас ображає термін, сказаний побіжно в контексті, де можна вжити юридичний термін, але ви згідні з тим, в яких умовах живуть люди? Я щиро бажаю вам так само завзято захищати свої права не за надуманими роздутими приводами, а в реальних змінах в країні. Ворога номер один знайшли. Вибачте ще раз, що вжив у публічному просторі слово "інвалід" та це образило вас і ваших друзів. Щиро шкодую", – процитувала Олександра Кутас.

Я переконана, подібна риторика публічної людини неприпустима ні в одному поважному суспільстві. Мені щиро прикро за трьох прекрасних дівчат з інвалідністю, присутніх на концерті, яким вся ця ситуація не могла не зіпсувати настрій. А в іншому, мабуть, час і ставлення суспільства розсудить,

– додала Олександра Кутас.