"Подорож хорошого пса": сімейне кіно про мету собаки

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"Подорож хорошого пса"
"Подорож хорошого пса" / IMDb

Екранізація ще одної книги Брюса Кемерона про життя та мету собаки робить все, щоб розчулити глядача.

У 2017-му в прокат вийшов фільм "Життя та мета собаки" – мила і пафосна мелодрама про переселення собачих душ. Знімав її експерт із розчулюючих собак ("Хатіко") і зі сліз в принципі ("Правила виноробів", "Шоколад") Лассе Галльстрем. Ця екранізація книги бестселлера Брюса Кемерона зібрала у світі втричі більше виділеного на зйомки бюджету розміром 22 мільйони доларів. Тому, не забарились із другою частиною.

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Подорож хорошого пса фільм
"Подорож хорошого пса": офіційний кадр з фільму

Прем'єра під назвою "Подорож хорошого пса" – екранізація ще одного роману Брюса Кемерона, але цього разу в режисерське крісло сіла Гейл Манкусо, послужний список якої складається здебільшого з роботи в серіалах ("Американська сімейка", "Дівчата Гілмор").

Згрубша, друга частина несильно відрізняється від першої ні задумкою, ні реалізацією, ні бюджетом. От лише цього разу собака живе декілька життів заради одного господаря, а не міняє їх з кожною реінкарнацією. Що важливо – можна спокійно дивитись другий фільм, не бачивши першу частину. І навіть більше – ви навіть не здогадаєтесь, що була якась перша частина, якщо не дізнаєтесь цей факт десь поза межами кінозалу.

Подорож хорошого пса фільм
"Подорож хорошого пса": офіційний кадр з фільму

Плюсом "собачого" кіно завжди була універсальність – на фільми типу "Подорож хорошого пса" можна сміливо йти всією сім'єю. Ризик хіба в тому, що хтось забуде купити хустинки для сліз, а вони знадобляться.

Фільм явно просідає на старті і розкочегарюється посередині. Через призму декількох життів собаки ми бачимо історію однієї родини, і десь на середині розповіді доля героїв людської подоби стає достатньо цікавою і динамічною, аби фільм нарешті виглядав цілісним.

Подорож хорошого пса фільм
"Подорож хорошого пса": офіційний кадр з фільму

З висновками все очевидно: дивитись любителям мелодрами, сліз, собак та історій з персонажами, які чітко діляться на добрих і злих. Не варто лякатись факту, що під час фільму головний герой неодноразово помирає – це подано дуже м'яко, та й оживає він одразу, тож ефекту "відра сліз" не буде.

"Подорож хорошого пса" дає якнайменше приводів сумувати і робить все, аби сподобатись всім глядачам: і лапу дасть, і обличчя оближе, якщо треба. Результат – рейтинг 7,3 на IMDb.

"Подорож хорошого пса": дивитись трейлер фільму онлайн

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: Голлівуд Новини LifeStyle LifeStyle Публікації Статті Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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