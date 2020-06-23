Пандемія коронавірусу внесла свої зміни у наші літні відпустки. Наразі один із найкращих варіантів відпочити – це подорож мальовничою Україною. 24 канал зібрав найцікавіші місця Херсонщини, які варто побачити цього літа.

Херсонщина славиться не тільки лінивим відпочинком на пляжі, але й багатьма цікавими і повними історією місцями! Тут є все: гори, озера, "мертве море", острови, ріки та навіть найбільша в Європі пустеля, а ще – екзотичні тварини та вина зі сторічною історією. 24 канал пропонує ознайомитися з курортними місцями Херсонщини.

Більше регіонів у спецпроекті Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити



Херсонська область: які місця варто відвідати

Законсервоване місто

Місто Херсон зупинило свій розвиток і вже протягом багато років тут нічого не змінюється. Для інфраструктури це не дуже добре, але природа тут у самому розквіті сил.

Херсон стоїть на Дніпрі, тому на Набережній міста можна поплавати на прогулянкових катерах, яхтах і човнах.



Набережна Херсона / Фото: mapio.net

Окрім цього, містом організовують екскурсії, де розповідають цікаві історії про колишню таврійську фортецю.

Виноробне господарство князя П. М. Трубецького

Господарство "Вина Турбецького" розташоване на відстані 70 кілометрів від Херсона в селі Веселе. Вина тут виготовляються вже протягом 120 років. Напої цієї марки відомі не тільки в Україні, але і далеко поза її межами.



Тут найсмачніші вина південної України

Тут є вісім галерей винних підвалів, де зберігається понад 10 тисяч пляшок напою. Також є готель і ресторан, про їхній графік роботи потрібно дізнаватись на офіційному сайті.

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Неподалік від села Веселе є село Ольгівка, де можна покататися човном по Дніпру.



Неймовірний Дніпро на Херсонщині

Для тих, хто любить воду, тут є все: місцеві канали наповнені природою, водні лілії та латаття, плавні, а також скелі з ракушняка.



Під час мандрівки Дніпром на вас чекає неймовірної краси природа

У селі Ольгівка можна зайнятися еко-туризмом: порибалити, зварити юшку або ж просто відпочити на пляжі.



Село Ольгівка Херсонської області

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Рожеві озера Сиваша

Рожеві озера Херсонщини розташовані на відстані 100 кілометрів від міста. Озера на Херсонщині є конкурентами Мертвому морю, адже щільність води в них навіть вища, ніж в Ізраїлі. Крім того, вони ще мають незвичне забарвлення – рожеве, завдяки унікальним водоростям.



Корисні озера



Озеро забарвлене в рожевий колір завдяки спеціальним водоростям Дуналіелла Солоноводна

У світі всього три аналоги озеру Сиваш: Мертве море (Ізраїль), затока Кара-Богаз-Гол (Туркменістан) та Солене Озеро (США).

Острів Джарилгач

Джарилгач розташований на відстані 105 кілометрів від Херсона. Це острів, який за певної погоди перетворюється на півострів і лежить між Лазурним та Скадовськом.

Для туристів тут відкриваються мальовничі краєвиди, у певний сезон можна побачити дельфінів і побувати біля справжнього маяка.



Джарилгач – острів, який варто відвідати

До речі, маяк на острові Джарилгач розроблений за проєктом Густава Ейфеля.



Маяку на острові Джарилгач вже понад 100 років

Острів Бірючий

На відстані 210 кілометрів розташувався острів Бірючий. Доїхати до нього досить важко, особливо під час карантину, але це місце варте всіх витрачених сил.

Тут можна розкласти власний намет і повністю з'єднатись із природою. Ця місцина дає змогу кожному усамітнитись навіть при великому напливі відпочивальників.



Бірючий острів – для тих, хто хоче з'єднатись із природою

Тут багато маленьких бухт, лагун і лиманів. Острів Бірючий – це комфортний відпочинок для всієї родини.

Тендрівська коса

До Тендрівської коси потрібно добиратися на човні зі Залізного Порту.

Тут розташований ще один маяк, який був побудований у 1827 році. Тендрівська коса входить до Чорноморського заповідника і це одне з небагатьох місць, де можна побачити диких коней у природних умовах.



Маяк на Тендрівській косі

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Херсонські гори

У селі Станіслав розташовані справжні Херсонські гори. Це ідеальне місце для тих, хто любить гори.

Туристи часто називають це місце Херсонським Гранд-Каньйоном.



Херсонські гори також називають Херсонським Гранд-Каньйоном

Станіславські кручі цікаві тим, що в кожну пору року вини виглядають по-різному, а також тут зливаються два лимани – Дніпровський і Бузький.

Дельта Дніпра та острів Білогрудів

Ці місця вже більше розраховані на поціновувачів річного відпочинку. Тут можна наловити щук, відпочити у наметах і зробити багато гарних фото.

45 кілометрів від міста – і Херсонища набуде нових фарб. На дельті Дніпра розташований острів Білогрудів, до якого можна дістатися тільки човном або переправою.



Дельта Дніпра



Пелікани у Голій Пристані

Олешківські піски

Друга найбільша пустеля в Європі розташована на Херсонщині – це Олешківські піски. Олешківські піски мають понад 1,5 тисячі квадратних метрів.



Найбільша пустеля в Європі

На глибині 30 – 40 метрів розташований прісний водонасичений пласт. Масштабно добувати прісну воду тут не можна, адже рівень ґрунтових вод знизиться і ліси не зможуть більше стримувати піски.

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Асканія-Нова

На відстані 150 кілометрів від Херсона розташувався Заповідник Асканія-Нова. Це дивовижне місце занесене до 7 чудес України.



Заповідник Асканія-Нова – одне з 7-ми чудес України



Дендропарк в Асканії-Нові

Описати красу заповідника неможливо, краще поїхати і переконатись самому!

Та й взагалі Херсонщина дає змогу людині вдихнути на повні груди, по-справжньому розслабитись і тільки тоді видихнути.