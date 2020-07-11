Небанальна Україна: що подивитись на Миколаївщині
Літо у самому розпалі, тому до вашої уваги – захопливі туристичні місця Миколаївщини, які не залишать байдужими і найзатятіших мандрівників.
Миколаївська область розташована на річках Південний Буг та Інгул і має вихід у Чорне море. Завдяки вдалому розташуванню Миколаївщина стала так званим вікном у Середземноморський світ. 24 канал пропонує ознайомитись із найцікавішими місцями цього краю.
Миколаївська область: які місця варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу
Миколаїв: що подивитись
Місто було зведено наприкінці 18 століття, попри це тут є на що подивитися. Миколаїв було названо на честь святого – покровителя моряків. Місто збудоване за спеціально складеним планом, тому йому характерні прямі вулиці та квартали правильної форми.
Панорама Миколаєва / Фото: prm.ua
Від самого початку місто було морською столицею з дуже розвиненим кораблебудуванням. Тут також розташовані два унікальні розвідні мости: Інгульський та Варварівський. Інгульський має найбільшу підйомну частину в Європі, а другий – є єдиним мостом в Україні, розведення якого виконують горизонтально з поворотом на 90 градусів.
Миколаївська обсерваторія
У Миколаєві варто відвідати відому обсерваторію, вона є однією з найстаріших у Європі. Цю обсерваторію використовували, щоб складати морехідні, зоряні карти та навчати штурманів. Будівлю можна називати однією з найкрасивіших у місті. Також тут можна оглянути унікальну колекцію астрономічних приладів, годинників, книг, фотографій та карт.
Обсерваторія у Миколаєві / Фото: yandex.ua
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Музей суднобудування та флоту і Яхт-клуб
У музеї є понад три тисячі експонатів, починаючи з часів Київської Русі, тому цю місцину не потрібно оминати, подорожуючи містом.
Історія яхт-клубу – трагічна, у час світових воєн він був повністю зруйнований. Проте під час регат та змагань з вітрильного спорту тут є на що подивитися.
У Миколаєві варто побачити змагання вітрильників / Фото: ukraine-is.com
Кінбурнська коса
Безумовно, це одна з найкрасивіших місцин області. Саме на Кінбурнській косі прихисток можуть знайти мандрівники, які втомилися від переповнених пляжів та готелів. Кінбурн ідеально підійде тим, хто хоче жити у наметі, без постійного доступу до материка. Тут є і невеликі кемпінги, які роблять перебування на косі комфортнішим.
Кінбурнська коса – це заповідна територія з чудовими піщаними пляжами, сосновими масивами та неймовірним різноманіттям рослин і червонокнижних тварин. Коса тягнеться на 40 кілометрів, 20 з яких ідеально підходять для пляжного відпочинку.
Кемпінг на Кінбурнській косі / Фото: ua.igotoworld.com
Мигійські пороги
Мигійські пороги – це центр плавання на байдарках та рафтах. Саме тут розташована друга за складністю сплаву траса України. Пороги є частиною ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя".
Щоб відвідати пороги, варто дістатися невеличкого села Мигія, розташованого серед просторих степів. А місциною, яку не можна пропустити на порогах, є Червоні ворота – вони захоплюють своєю унікальною формою.
Світанок на Мигійських порогах / Фото: zruchno.travel
Древня Ольвія
Одним із найбільших міст-держав на чорноморському узбережжі було місто Ольвія. Воно проіснувало понад тисячу років і попри те, що його добряче розграбували у радянські часи, тут все ще є на що подивитися.
Наразі Ольвія є найбільшим археологічним заповідником України. Тут досі ведуть розкопки, адже під землею залишаються не знайденими унікальний театр та храми.
Антична Ольвія / Фото: vsviti.com.ua
Грізні каньйони
У долині річки Мертвовод розкинулися два дивовижні каньйони – Актівський та Петропавлівський. На їхній території є видовищні водоспади, могутні гранітні валуни та скелясті береги, які змушують затамувати подих.
Особливо красивими каньйони є у весняну пору, до настання літньої засухи. У цей час тут чарує ще й різноманіття рослин. Тут, неподалік від села Актове, розляглося головне на планеті місце зростання реліктового і ендемічного виду – меринги бузької.
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Місцевість має дуже складний рельєф та є непридатною для сплаву, втім, цим вона приваблює екстремалів – особливо скелелазів та альпіністів.
Каньйони Миколаївщини / Фото: ternograd.te.ua
Унікальна святиня Миколаївщини
Подорожуючи областю, не варто минати Свято-Михайлівський жіночий монастир. Передовсім він буде цікавий тим, хто цікавиться релігією.
Монастир розташований посеред первозданної природи степу – далеко від шумних трас у селі Пелагеївка. Сама будівля вимощена з червоної цегли та прикрашена 12 позолоченими баштами. Здалеку вона нагадує величезну свічку.
Цікаво, що у хрести храму вмонтовані вузькі смужки гранованих дзеркал. Саме тому неймовірно красивим монастир стає на заході сонця – дзеркала виблискують усіма можливими кольорами.
Свято-Михайлівський Пелагеївський жіночий монастир / Фото: mk-oblrada.gov.ua
Разом із монастирем можна відвідати і розкопки, які ведуть неподалік – на місці розташування поселення з двохтисячолітньою історією. Також місцевість чарує просторими садами та виноградниками.
Озеро Солонець-Тузли
Мандрівники можуть також оздоровитись на озері Солонець-Тузли. Унікальні грязі та солі мають потужні лікувальні властивості.
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Озеро розташоване у пішій доступності від популярного курорту Рибаківка.
До слова, на озері можна побачити неймовірно красивих білих і рожевих пеліканів. Біля озера розташований гарний сосновий ліс, а трохи далі – острів Березань.
Озеро Солонець-Тузли добре підійде для оздоровлення / Фото: ukrfauna.io.ua