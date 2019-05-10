Подорожуємо Україною: підбірка дешевих авіаквитків до 500 гривень

З кожним роком подорожі стають все доступнішіми, а лоукост-авіакомпанії нерідко влаштовують шалені розпродажі. Проте інколи дешевше полетіти кудись за кордон, аніж в інший кінець нашої країни. LifeStyle 24 підготував підбірку бюджетних внутрішніх рейсів до 500 гривень.

Які авіакомпанії літають в Україні

Найпопулярнішими авіакомпаніями України є МАУ та SkyUp. Окрім них, регулярні рейси здійснюють також Motor Sich Airlines, Windrose. Однак останні важко назвати бюджетними авіалініями. Зрештою існують невеликі лайфхаки, які дозволять придбати дуже дешеві квитки.

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Міжнародні авіалінії України

Тут діє така функція: чим раніше замовляєш квиток, тим дешевше він буде коштувати. Наприклад, якщо замовляти у травні квитки на березень та квітень то вони обійдуться усього в 349 гривень в один бік з людини. Так, можливо, це не дуже зручно замовляти квитки за 10 місяців, проте на цьому можна заощадити від 1500 гривень.



Бюджетні рейси від МАУ

Рейс Київ – Харків від 349 гривень та Харків – Київ від 334 гривень

Міжнародні авіалінії України здійснюють регулярні рейси з Києва до Харкова та назад двічі на день, щодня. Тож при ранньому бронюванні квиток з Києва до Харкова коштуватиме 349 гривень з людини в один бік, а з Харкова до Києва ще дешевше – 334 гривні.



Рейс Харків – Київ

Рейс Київ – Одеса від 349 гривень та Одеса – Київ від 334 гривень

Регулярні рейси зі столиці до Одеси здійснюються тричі на день, щодня. Ціни стартують від 349 гривень. За квиток до Києва з Одеси треба буде віддати лише 334 гривні з людини. До слова, звичайна ціна на цей рейс коливається від 2766 до 11862 гривень (якщо замовляти за тиждень та за один день до вильоту). Тобто економія у 35 разів – непогана мотивація попіклуватися про подорож та купити квитки завчасно.



Квитки на рейс Одеса – Київ

Рейс Київ – Львів від 349 гривень та Львів – Київ від 359 гривень

Літаки МАУ здійснюють регулярні рейси з Києва до Львова та назад двічі на день, щодня. А от з культурної столиці України до Києва квитки коштуватимуть трошки дорожче та обійдуться у 359 гривень з одного пасажира.



Рейс Київ – Львів

Важливо! В економ-тарифі передбачені певні обмеження. Наприклад, пасажири економ-класу не можуть повернути квиток, або ж змінити інформацію в ньому. Щодо багажу, то ручна поклажа не має бути важчою за сім кілограмів і більшою за стандарти авіакомпанії – 55х20х40 сантиметрів.



Що входить у вартість квитка

Що відомо про МАУ?Міжнародні авіалінії України – це приватна українська авіакомпанія, що була заснована, як державна у 1992 році та повністю приватизована у 2011. Базовим аеропортом МАУ є аеропорт "Бориспіль". Основні напрямки польотів цієї авіакомпанії – Західна Європа, Близький Схід, СНД та Азія. Флот авіакомпанії МАУ налічує 41 авіалайнер різних модифікацій.

SkyUp

Тут все набагато легше, бо квитки можна замовляти хоч на завтра, і всі вони коштуватимуть до 1000 гривень, але є й дешевше. Однак напевно єдиним мінусом SkyUp є те, що авіакомпанія лише рік тому, у 2018, почала здійснювати регулярні рейси й поки що літає не у всі міжнародні аеропорти України.

SkyUp літає лише до: Києва, Одеси та Харкова.

Рейс Київ – Одеса від 480 гривень та Одеса – Київ від 491 гривні

Рейси з Києва до Одеси здійснюються щосереди, щосуботи та щонеділі. Вартість стартує від 480 гривень, а максимальна ціна не перевищує 758 гривень з людини в один бік. Квиток у зворотному боці коштуватиме трохи більше – 491 гривня. Рейс Одеса – Київ здійснюються щосереди, щосуботи та щонеділі.



Квитки на рейс Київ – Одеса

Рейс Одеса – Харків​ від 480 гривень та Харків – Одеса від 490 гривень

SkyUp літає з Одеси до Харкова та назад щочетверга та щонеділі. Ціни стартують з 480 гривень з людини в один бік. Літаки авіакомпанії літають до Харкова у першій половині дня, а до Одеси повертаються після обіду.



Квитки на рейс Одеса – Харків

Важливо! Пасажирам, які обрали економ-тариф від SkyUp, дозволено взяти на борт літака ручну поклажу, що не перевищує 55х40х20 сантиметрів та не важча за сім кілограмів. Гарного польоту!

Що відомо про SkyUp?Авіакомпанія SkyUp – це український лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується у Міжнародному Аеропорту "Київ", основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.