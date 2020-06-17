Одну з найкращих зіркових подружок Меган Маркл та канадську стилістку Джессіку Малруні звільнили з телеканалу CTV. Причиною звільнення став конфлікт зірки з темношкірою блогеркою Сашею Ексетер, який стосувався проблем расової дискримінації.

Про скандал інформує видання Daily Mail. Особиста стилістка та подружка Меган Маркл Джессіка Малруні втратила свою репутацію та імідж через перепалку в мережі з блогеркою Сашею Ексетер.

Інфлюенсерка публічно попросила підтримки в колег, прагнучи створити платформу, на якій темношкірі користувачі могли б відкрито висловлювати свою думку, не піддаючись расизму. Зірка розкритикувала інстаграм-допис й розпочала суперечку на тему расизму та нетерпимості.

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Саша Ексетер поскаржилася на погрози й образи з боку Джессіки Малруні. Вона дорікнула їй тим, що знаменитість жодним чином не підтримала протести в США й рух проти насильства Black Lives Matter на особистій платформі в інстаграмі попри багатотисячну аудиторію та авторитетність у суспільстві. Блогерка також зауважила, що публічна підтримка стилістки боротьби проти расизму була б цілком доречною, адже її найкраща подруга Меган Маркл – "можливо, одна з найвідоміших темношкірих жінок світу".

"Я не називаю її расисткою, проте вона вважає, що її багатство, влада та привілеї дісталися їй завдяки кольору шкіри", – підсумувала блогерка конфлікт.

Наслідки скандалу з Джессікою Малруні

Після розголосу в пресі стилістка вирішила взяти паузу від соціальних мереж і присвятити себе родині. Джессіка Малруні визнала, що помилялася й надалі вестиме боротьбу проти расизму на всіх можливих платформах.

Проте публічні вибачення не допомогли зірці реабілітуватися в очах публіки. Її звільнили з телеканалу CTV та прибрали з ефіру її реаліті-шоу I Do, Redo. Причиною стало те, що думки Джессіки Малруні кардинально розходиться з позицією каналу, який планує запрошувати до співпраці темношкірих телеведучих. Канадська мережа універмагів Hudson’s Bay також звільнила подругу Меган Маркл з посади спеціаліста з моди та весіль.