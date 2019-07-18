Подруга Ембер Хьорд піддалась сумнівам у насильстві зі сторони Деппа

Судова тяганина вже протягом кількох років не припиняється між екс-подружжям Хьорд і Деппа. "Камінь у город" актриси вирішила кинути і її подруга – дизайнерка інтер'єрів Лора Дівенер.

Жінка стверджує, що коли пара ще була подружжям, вона ніколи не чула від Хьорд скарг на життя з актором, повідомляє The Daily Mail.

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Я часто була у них вдома. Ембер була дуже веселою, багато жартувала і розповідала різні історії. На мій погляд, ми були досить близькі. Але вона ніколи не скаржилася на поведінку чоловіка,

– заявила Дівенір.

Ба більше, за її словами, на Ембер ніколи не було синців чи будь-яких інших ознак насилля.

"Я бачилася з Ембер одразу після її заяви в поліцію про жорстокі побої з боку Деппа. Ми сиділи дуже близько одна до одної. Мені було добре видно її обличчя, але я не помітила жодних ознак фізичного насильства або травм, зокрема почервоніння, набряки, порізи, синці або пошкодження будь-якого роду. Тому мене сильно здивували її подальші звинувачення", – пояснила свою позицію дизайнерка.

У той же час адвокат Ембер Хьорд стверджує, що свідчення подруги не можуть бути вагомими і підтверджувати невинуватість Деппа: "Якщо декоратор не побачила побоїв, це нічого не доводить".

Що відомо про розлучення Ембер Хьорд і Джонні Деппа?Зіркове подружжя прожило в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка сім мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність.



Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актор розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Згодом він почав збирати докази у своїй невинуватості перед колишньою дружиною.