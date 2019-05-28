Подруга Меган Маркл навідала її у Віндзорі: ефектні кадри з королівського маєтку

34-річний принц Гаррі та 37-річна Меган Маркл продовжують приймати вітання з нагоди народження первістка. Сину герцогів Сассекських не виповнилось і місяця, як його вже навідало чимало зіркових гостей. Серед них – тенісистка Серена Вільямс, яка є близькою подругою Меган Маркл.

Про це свідчать фото, які Серена Вільямс опублікувала на офіційній сторінці в Instagram. Тенісистка познайомилась з маленьким Арчі Харрісоном та навідала свою подругу Меган Маркл у її королівському маєтку Фрогмор-гауз, що у Віндзорі. Там спортсменка зробила кілька кадрів, які з'явились у мережі.

Читайте також: Відверто: друг принца Гаррі розповів про його ставлення до дітей

На світлинах видно, як Серена щасливо позує сама, демонструючи інтер'єр у стилі королівської родини. Зокрема, золотисту ліпнину на стінах, вінтажні меблі, розкішний камін та червоний килим. В одній з кімнат Фрогмор-гауз встановлено чимало дзеркал, що зробили приміщення ще більшим.

Західні ЗМІ припускають, що Серена Вільямс завітала до Відзора дорогою до Парижа, де тенісистка бере участь у Відкритому Чемпіонаті Франції. Туди вона вирушила у супроводі свого чоловіка Алексіса Оганяна та доньки Олімпії.

Що відомо про пологи Меган Маркл?

Герцогиня Сассекська народила сина не в кінці квітня, як очікувалось, а 6 травня 2019 року. Близько обіду представники Кенсінгтонського палацу офіційно заявили, що принц Гаррі та Меган Маркл вперше стали батьками. Сина закохана пара назвала Арчі Харрісоном Маунтбаттен-Віндзором.



У мережі було чимало чуток щодо місця народження хлопчика. Інсайдери західних ЗМІ стверджували, що Меган Маркл планує народжувати вдома. Та всі припущення заевершились, коли з'явилдось свідоцтво про народження Арчі Харрісона. Згідно з документом, пологи відбулись в елітній лондонській лікарні. Хлопчик народився о 5:26 зранку, а в графі професії матері було вказано "принцеса Сполученого Королівства". Наразі герцогиня Сассекська перебуває у маєтку у Віндзорі, де спільно з принцом Гаррі доглядає за новонародженим сином.