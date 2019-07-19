Подруга Меган Маркл Серена Вільямс стала наймоднішою спортсменкою 2019 року

Відома тенісистка і подруга герцогині Сассекської Серена Вільямс стала так званою іконою стилю серед спортсменів. Вона очолила список 50 найстильніших колег і постала на обкладинці нового номера спортивного глянцю.Подруга Меган Маркл стала наймоднішою спортсменкою 2019 року.

Нещодавно Серена Вільямс прикрасила обкладинку Harper's Bazaar, на якій позувала напівоголеною у золотистій накидці. А вже через кілька тижнів стала однією з найстильніших спортсменок і знялася для чергової лицевої сторінки глянцю, який спеціалізується на її галузь.

Читайте також: Серена Вільямс пояснила, чому не зможе стати хрещеною сина Меган Маркл і принца Гаррі, – ЗМІ

Фото з найкращою подругою Меган Маркл з'явилося на офіційному сайті журналу Sports Illustrated. "Сильна. Сексуальна, розсудлива", – такими словами редакція Sports Illustrated схарактеризувала знамениту тенісистку у новому матеріалі про стильних спортсменів.



Серена Вільямс / Фото Sports Illustrated

А вона у свою чергу дала велике інтерв'ю для глянцю, у якому зізналася, що, попри захоплення спортом, мода завжди відіграла важливу роль у її житті.

Все своє життя я балансую між модою і тенісом. І, чим би я не займалася, хочу робити це по-своєму – бути унікальною. На початку 2000-х я вивчала моду в Інституті мистецтв у Флориді. Звичайно, поєднувати її зі спортом було непросто. Але я ще тоді вірила, що створю свій бренд одягу для людей з активною життєвою позицією,

– заявила Серена.



Серена Вільямс / Фото Sports Illustrated