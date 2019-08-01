Подруга Селени Гомес, яка пожертвувала їй нирку, припинила спілкування зі співачкою

Одна з подруг Селени Гомес, про яку знає весь світ, Франсія Райса, вже понад 9 місяців не спілкується з американською артисткою. За її словами, Селена не стримала слова про те, ще не вживатиме алкоголь після складної операції.

Справа в тому, що влітку 2017 року Селена Гомес пережила надскладну операцію з пересадки нирки. Така процедура була потрібна через ускладнення хвороби зірки під назвою "вовчак". Свою нирку їй вирішила подарувати найкраща подруга Франсія Райса. Дівчата довго готувались до операції і ще довго після неї відновлювались.

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Сама ж Селена у своїх інтерв’ю та промовах на сцені неодноразово згадувала вірну подругу, адже стверджувала, що без донорства Райси могла б померти.

Однак стало відомо, що однією з умов Франсії було обмеження Селени у споживанні алкоголю. Але як папараці, так і сама Райса почали помічати, що Селена не відмовляє собі в алкогольних напоях на відпочинку та вечірках. Як повідомляє Radar Online, Франсія розуміла, що ризикує власним життям, але заради подруги віддала один зі своїх органів. Але через нестримання обіцянки дівчина вирішила припинити з нею спілкуватись.

"Вони взагалі не розмовляли з жовтня", – повідомив інсайдер видання Radar Online. Додамо, що того ж місяця Селена Гомес раптово потрапила в психіатричну лікарню. Інсайдер додав, що причиною госпіталізації стали, зокрема, пристрасть до алкоголю та постійні вечірки.

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Відомо, що двох дівчат пов'язує дев'ятирічна дружба. Вони познайомилися в 2008 році на благодійному заході компанії Disney в дитячому госпіталі. Селена і Франсія називали один одного сестрами і наголошували, що цінують одне одного. Останній спільний допис Селени і Франсії датується 1 грудня 2017 року.

Що відомо про хворобу Селени Гомес?Співачка розповідала, що хворіє на вовчак з 2015 року. Загалом, це системне аутоімунне захворювання, яке вона довгий час безуспішно намагалася вилікуватися. Лікарі порадили їй пересадку нирки, як єдиний вихід. Після пересадки органа, дівчина мала депресії та довгий період реабілітації. На це також повпливали розрив стосунків з репером The Weeknd та зі співаком Джастіном Бібером.