Подружжя Джеймса Біка втратило дитину: подробиці

Американський актор та його дружина Кімберлі Брук оголосили про горе, що сталося в їхній родині. У дружини зірки телесеріалу "Затоки Доусона" стався викидень. Джеймс навіть хотів припинити участь у шоу "Танці з зірками", проте кохана наполягла боротися за перемогу незважаючи на жодні обставини.

42-річний актор та його дружина Кімберлі Брук приголомшили відвертим зізнанням. Пара лише на початку жовтня в ефірі проєкту "Танці з зірками" не стримувала щастя від майбутнього поповнення в родині. Джеймс навіть показав відео зі спільного походу з коханою на УЗД.

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Тоді ж подружжя зізналося, що перед цією вагітністю їм довелося пережити три викидні. На жаль, ситуація повторилася знову. На народження дитини пара чекала в квітні наступного року.

Ми з Кімберлі пережили те, чого бояться всі майбутні батьки. Ми втратили нашого малюка. Маленьку душу, появи на світ якої зовсім скоро чекала наша родина. Ви ніколи не можете передбачити, чим все обернеться. Цей нещасний випадок ще більше зблизив всіх нас,

– щиро поділився переживаннями Джеймс Бік.

Актор навіть планував відмовитися від подальшої участі в шоу, аби присвятити час своїй великій родині та пережити цю трагедію разом з ними. Проте лише його дружині вдалося переконати чоловіка змінити своє рішення. Тому свій чуттєвий номер він присвятив коханій.

Я дійсно не думав, що буду танцювати сьогодні ввечері, але Кімберлі зі свого лікарняного ліжка сказала мені: "Я ще не закінчила дивитися, як ти танцюєш" Знаєте, коли звичайні слова не здатні висловити те, що у тебе всередині – ти співаєш. А коли слів немає зовсім – ти танцюєш. І я сьогодні ввечері я роблю це для нас, Кімберлі. Танцюю для тебе. Я люблю тебе,

– розповів Джеймс Бік.

Зламані. Спустошені. Приголомшені. Ось як ми почуваємось зараз. Ми вже переживали це, але ніколи ще втрата не супроводжувалася такою страшною, жахливою загрозою для Кімберлі Брук та її самопочуття,

– зізнався актор у своєму інстаграмі.

Як відомо, Джеймс Ван Дер Бік та Кімберлі Брук одружились у 2010 році в Ізраїлі. Подружжя оселилось в Каліфорнії та часто ділиться з прихильниками знімками із сімейних відпусток. У всі подорожі Джеймс та Кімберлі беруть із собою 5 дітей, чим підкорюють інтернет-аудиторію. Наймолодшій дочці Гвендолін немає й двох років. Пологи дівчинки актор приймав сам.