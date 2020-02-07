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Подружжя зірки серіалу "Сутінки" Келлана Латса втратило дитину: чуттєве зізнання пари

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Келлан та Брітані Латс / Instagram / @brittanylynnlutz

Наприкінці листопада пара гучно заявила, що чекає народження первістка. Впродовж шести місяців вагітності дружина відомого актора Брітані Латс на сторінках соціальних мереж активно ділилася тим, як перебігає її вагітність. Закохані вирішили бути відвертими з шанувальниками й зізналися, що їм не вдалося зберегти життя крихітки.

Американський актор, який зіграв вампіра Емметта Каллена в драматичному фільмі "Сутінки", про вагітність дружини повідомив у День подяки. Подружжя не приховувало свого щастя від майбутнього батьківства. Проте днями на особистих сторінках в інстаграмі Келлан та Брітані Латс розмістили щемливі дописи, зізнавшися, що на шостому місяці вагітності вони втратили довгоочікувану доньку. 

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Судячи з усього, медикам ледь вдалося зберегти життя Брітані, адже вона публічно подякувала лікарям та донорам крові. Беззаперечно, найбільшу підтримку вона відчувала від свого люблячого чоловіка, який підтримав дружину в такий скрутний для родини час. 

У ці дні були найбільш несамовиті емоції, які я коли-небудь відчував. Але я вдячний за ті щасливі шість місяців, що у нас з Бріттані були. У житті ми не завжди отримуємо відповіді на всі запитання, але повинні продовжувати вірити в краще. Бог все розставить на свої місця. Я люблю тебе, Бріттані. Спасибі всім за всю вашу любов, повагу в цей непростий час, розуміння цієї ситуації і підтримку,
– написав Келлан Латс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kellan Lutz (@kellanlutz)

Сама ж Брітані запевнила, що для неї було величезною честю і задоволенням бути мамою доньки останні шість місяців: "Я не знаю, чому це сталося, але я заспокоюю себе тим, що ти ніколи не відчуєш болю, а твоє серце ніхто ніколи не розіб'є. Ти зараз в руках Ісуса, і одного разу ми зустрінемося з тобою по-справжньому – на небесах". 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Втрати Зіркові мами
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