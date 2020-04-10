Подушка та ковдра замість сукні: як зірки в Україні та світі приміряють "карантинний" тренд

Що робити у карантин, як не експериментувати з образами: хтось чистить свій гардероб від речей, які більше ніхто не одягне, хтось проходить онлайн-курси для вдосконалення стилю, а хтось зовсім вже немає чим зайнятись і створює образи з підручних речей, а саме – подушки та ковдри.

Соціальні мережі дозволяють людям більше розслабитись у непростий час пандемії коронавірусу. Хтось створює веселі відеоролики для Tik-Tok, хтось дає онлайн-поради та відеоуроки, як покращити свої форми тіла під час карантину, та багато іншого. Але новий тренд вже стрімко заполонив мережу інстаграм, адже не дивно – створити кумедний і водночас вишуканий образ з подушки або ковдри та пояса – це ще те завдання!

Варто прочитати Що робити на карантині, коли нудно: цікаві ідеї

Свої фотографії зірки та інші користувачі соціальної мережі викладають під хештегом #pillowchallenge – наразі їх більше 32 тисяч. До прикладу, свої сили у вправності вдалого образу спробувала колишня солістка групи NIKITA, а нині – Dj Nana Анастасія Кумейко. Вона показала, як, маючи на собі лише одну подушку з шовковою наволочкою теракотового кольору та чорний пояс, можна виглядати "на всі сто".

"Сьогодні у мене вечеря в неймовірному місці… На кухні .... біля холодильника. Ну і звичайно ж афтепаті на балконі ніхто не відміняв", – йдеться в дописі Dj Nana.

Новий тренд вирішив випробувати на собі і ведучий "Люкс ФМ" Слава Дьомін. Він причепив до себе чорну подушку з коричневим поясом, а на до грудей приклад подушку у формі серця. Для завершення образу чоловік навіть взув босоніжки на підборах.

"Вважаю, що у мене найкращий #pillowchallenge. У мережі набирають популярність фотки з подушками на голе тіло. В офісі знайшов тільки таку подушку", – проментував Дьомін.

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила зробити схожий образ у флешмобі, щоправда, не з подушкою, а ковдрою. Зірка обмотала тіло ковдрою з білосніжною наволочкою та закріпила все чорним поясом. Для ефектнішого вигляду вона взула бежеві туфлі та обрала замість клатчу іграшкового ведмедика.

"Що чути з приводу Каннського кінофестивалю?" – іронічно прокоментувала свій look Леді Ле.

До теми У сукні з ковдри і стильним поясом: карантинний образ Лесі Нікітюк

Донька Ірини Горової (ексдружини Потапа) – Наталія Горова – долучилась до флешмобу та виклала домашнє фото на своїй сторінці в інстаграмі. 22-річна дівчина причепила до тіла подушку у дрібний квітковий принт, підперезала себе чорним поясом, а також взула блакитні замшеві черевики на підборах та взяла оранжеву сумку. На інших фото дівчина змінила подушку на ковдру та поцікавилась у прихильників, що краще виглядає – ковдра чи подушка.

Українська актриса Наталія Денисенко прийняла естафету флешмобу від українського рокера Жені Галича, який є лідером гурту O.Torvald та опублікувала пікантне фото у ліжку. Жінка, як і попередні зірки, приклала до тіла білу подушку та закріпила її чорним поясом.

А от Женя Галич вирішив йти "ва-банк" та опублікував відверте фото, на якому позує, ймовірно, голяком, прикрившись лише однією чорною подушкою.

Лідер українського гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк (Колос) вирішив зробити парний look зі своєю дружиною Лорою Молодець, випробувавши на собі #pillowchallenge.

"Аби остаточно не перетворитися на героїв "Сяйва" і тримати себе в хорошому емоційному тонусі, урізноманітнюємо з Лорою своє дозвілля на карантині, як можемо. Сьогодні долучилися до одного з останніх мережевих флешмобів #quarantinepillowchallenge", – йдеться в дописі Мартинюка.