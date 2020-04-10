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Подушка та ковдра замість сукні: як зірки в Україні та світі приміряють "карантинний" тренд

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"Карантинний" тренд: подушка та ковдра з поясом / Фото з соцмереж

Що робити у карантин, як не експериментувати з образами: хтось чистить свій гардероб від речей, які більше ніхто не одягне, хтось проходить онлайн-курси для вдосконалення стилю, а хтось зовсім вже немає чим зайнятись і створює образи з підручних речей, а саме – подушки та ковдри.

Соціальні мережі дозволяють людям більше розслабитись у непростий час пандемії коронавірусу. Хтось створює веселі відеоролики для Tik-Tok, хтось дає онлайн-поради та відеоуроки, як покращити свої форми тіла під час карантину, та багато іншого. Але новий тренд вже стрімко заполонив мережу інстаграм, адже не дивно – створити кумедний і водночас вишуканий образ з подушки або ковдри та пояса – це ще те завдання!

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Свої фотографії зірки та інші користувачі соціальної мережі викладають під хештегом #pillowchallenge – наразі їх більше 32 тисяч. До прикладу, свої сили у вправності вдалого образу спробувала колишня солістка групи NIKITA, а нині – Dj Nana Анастасія Кумейко. Вона показала, як, маючи на собі лише одну подушку з шовковою наволочкою теракотового кольору та чорний пояс, можна виглядати "на всі сто". 

"Сьогодні у мене вечеря в неймовірному місці… На кухні .... біля холодильника. Ну і звичайно ж афтепаті на балконі ніхто не відміняв", – йдеться в дописі Dj Nana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DJ NANA (@anastasia_domination)

 

Новий тренд вирішив випробувати на собі і ведучий "Люкс ФМ" Слава Дьомін. Він причепив до себе чорну подушку з коричневим поясом, а на до грудей приклад подушку у формі серця. Для завершення образу чоловік навіть взув босоніжки на підборах.

"Вважаю, що у мене найкращий #pillowchallenge. У мережі набирають популярність фотки з подушками на голе тіло. В офісі знайшов тільки таку подушку", – проментував Дьомін. 

 

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила зробити схожий образ у флешмобі, щоправда, не з подушкою, а ковдрою. Зірка обмотала тіло ковдрою з білосніжною наволочкою та закріпила все чорним поясом. Для ефектнішого вигляду вона взула бежеві туфлі та обрала замість клатчу іграшкового ведмедика. 

"Що чути з приводу Каннського кінофестивалю?" – іронічно прокоментувала свій look Леді Ле.

 

До теми У сукні з ковдри і стильним поясом: карантинний образ Лесі Нікітюк

Донька Ірини Горової (ексдружини Потапа) – Наталія Горова – долучилась до флешмобу та виклала домашнє фото на своїй сторінці в інстаграмі. 22-річна дівчина причепила до тіла подушку у дрібний квітковий принт, підперезала себе чорним поясом, а також взула блакитні замшеві черевики на підборах та взяла оранжеву сумку. На інших фото дівчина змінила подушку на ковдру та поцікавилась у прихильників, що краще виглядає – ковдра чи подушка.

 

Українська актриса Наталія Денисенко прийняла естафету флешмобу від українського рокера Жені Галича, який є лідером гурту O.Torvald та опублікувала пікантне фото у ліжку. Жінка, як і попередні зірки, приклала до тіла білу подушку та закріпила її чорним поясом. 

 

А от Женя Галич вирішив йти "ва-банк" та опублікував відверте фото, на якому позує, ймовірно, голяком, прикрившись лише однією чорною подушкою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jenia Galich (@jenia_galich)

 

Лідер українського гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк (Колос) вирішив зробити парний look зі своєю дружиною Лорою Молодець, випробувавши на собі #pillowchallenge.

"Аби остаточно не перетворитися на героїв "Сяйва" і тримати себе в хорошому емоційному тонусі, урізноманітнюємо з Лорою своє дозвілля на карантині, як можемо. Сьогодні долучилися до одного з останніх мережевих флешмобів #quarantinepillowchallenge", – йдеться в дописі Мартинюка.

 

 

Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Соцмережі O.Torvald Леся Нікітюк Стиль і мода Мода
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