Г'ю Джекман з'явився у кримінальній комедії "Погана освіта": захопливі трейлер і сюжет

Представники HBO презентували у мережі перший офіційний трейлер фільму "Погана освіта" (Bad Education). Кримінальна комедія вже привернула увагу кіноманів, адже головну роль там зіграв знаменитий Г'ю Джекман.

Відомо, що фільм вже дебютував на міжнародному кінофестивалі в Торонто, що пройшов восени 2019 року. Світова прем'єра кінострічки "Погана освіта" була запланована на 25 квітня, однак через пандемію коронавірусу цю дату можуть перенести.

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Привертає увагу і сюжет кримінальної комедії. У фільмі "Погана освіта" автори проєкту показують елітну приватну школу для багатіїв. Директор закладу, якого грає Г'ю Джекман робить все для того, аби його вихованці отримували місця в найпрестижніших університетах США. Відтак він часто потрапляє на перші шпальти ЗМІ, хизуючись досягненнями. Однак за гарною картинкою приховується кримінальна схема, яка от-от стане відома громадськості.

Цікаво, що фільм був заснований на реальних подіях, тому чимало кіноманів в очікуванні прем'єрних показів.



Фільм "Погана освіта" / HBO

Головні ролі у "Поганій освіті" виконали: Г'ю Джекман, Еллісон Дженні, Рей Роман, Анналі Ешфорд, Джиммі Татро.

Дивіться трейлер до фільму "Погана освіта": відео