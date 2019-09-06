"Погані хлопці 3": дотепні Вілл Сміт і Мартін Лоуренс в першому трейлері

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"Погоні хлопці 3"
"Погоні хлопці 3" / www.imdb.com

Комедійний пригодницький фільм "Погані хлопці 3" (Bad Boys for Life) вже завершив зйомки та представив першимй офіційний трейлер. У ньому з’явились давно очікувані актори, які, як і в перших двох частинах, вразили своєю енергійністю та харизматичністю.

Режисерами нової кінострічки стали Аділь Ель Арбі і Білал Філла, а продовження фільму відбудеться через 17 років після останніх подій. Згідно із сюжетом, головні герої Майк Лоурі (Вілл Сміт) та Маркус Бернетт (Мартін Лоуренс) знову зустрічаються, аби вирішити проблему Майка. Маркус вже давно у відставці, але зголошується на допомогу давньому другу і втрапляє разом з ним в чергові пригоди.

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Чергова історія про поліцейських-напарників обіцяє вразити та розсмішити фанатів не менше, ніж у перших двох кінокартинах. Відомо, що у третій частині також зіграє голлівудська акторка Ванесса Хадженс. Прем’єру фільму слід очікувати 23 грудня 2020 року. Варто додати, що перші "Погані хлопці" вийшли ще у 1995 році, а другі – в 2003 році.

Погані хлопці 3: дивитись трейлер фільму онлайн

Раніше кіноактор Вілл Сміт анонсував зйомки третьої частини "Поганих хлопців", а згодом – і перші кадри зі знімального майданчика з напарником Мартіном Лоуренсом.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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