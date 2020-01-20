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"Поганим хлопцям 4" бути: компанія Sony запустила проєкт в розробку

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Кадр з фільму "Погані хлопці 3" / IMDb

Поки до української прем'єри "Поганих хлопців 3" залишилося кілька днів, світовий кінематограф не відпочиває і планує вихід майбутніх стрічок. Тож, офіційно – продовження культової історії таки буде. Деталі читайте на LifeStyle 24.

На іноземному виданні The Hollywood Reporter з'явилася ексклюзивна інформація – четверта частина франшизи "Погані хлопці" таки побачить світ.

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Над продовженням традиційно працюватиме кіностудія Sony, яка запустила проєкт у розробку одразу після світової прем'єри "Поганих хлопців 3", а також успіху фільму у прокаті.

Поки що деталей небагато: відомо лише, що до ролей повернуться улюблені Вілл Сміт та Мартін Ловренс, а сценарій напише автор третьої частини Кріс Бремнер. Улюблені поліцейські знову даруватимуть порцію якісного гумору.

Нагадаємо, перша частина "Поганих хлопців" вийшла ще у 1995 році. Сиквел довелося чекати близько 8 років. Так, у 2003 році в реліз вийшла стрічка "Погані хлопці 2". Однак на продовження легендарної історії довелося почекати ще 17 років. "Погані хлопці назавжди" стартують в українських кінотеатрах вже 23 січня 2020 року.

"Погані хлопці назавжди": трейлер українською дивитися онлайн

 

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд Sony Pictures
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