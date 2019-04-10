Погано, коли втручаються політики, – Руслан Квінта про скандал навколо Євробачення в Україні

Музичний продюсер Євробачення в Україні через майже 2 місяці після скандалу з Національним відбором поділився власними думками з приводу цього. Він розповів, чому MARUV не поїхала на конкурс в Ізраїль і як вона готувалась до відбору.

У черговому випуску програми "Слава +" на Люкс ФМ Руслан Квінта прокоментував скандал з Національним відбором цього року. Він наголосив, що для нього завжди у цьому конкурсі була найважливішою музична складова.

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"Для мене завжди в пріоритеті музичне наповнення цього проекту. Це повинні бути абсолютно різні артисти і жанри. Вони повинні бути всі цікаві, професійні та конкурентні учасники, які можуть представити нашу країну в цьому конкурсі", – зазначив композитор.



Руслан Квінта у програмі "Слава +" / Люкс ФМ

Він пояснив, що перед відборами на музичний конкурс всіх конкурсантів перевіряють як спеціальні служби, так Національна суспільна телерадіокомпанія України, яка узгоджує перелік всіх учасників. Після відмови співачки TAYANNA (Тетяни Решетняк) було терміново погоджено про участь MARUV (Анни Корсун).

Вони (команда співачки – LifeStyle 24) довго сумнівалися і довго думали, брати участь або не брати участь в Нацвідборі. Вони подали заявку, але у них була спірна пісня. Коли відмовилася TAYANNA, я подзвонив Ані, і вона погодилася. Попросила дати їй пару днів на написання пісні. І пісню Bang вона написала за два дні,

– розповів цікаві деталі продюсер.

Руслан Квінта підсумував, що вся історія з українським відбором на Євробачення вийшла "дуже заполітизованою": "Дуже погано, коли в це все втручаються політики, які роздмухують цю всю "катавасію" і тим самим натякають НСТУ, що це за учасник. І тут починаються внутрішні гойдалки". За його словами, цього року букмекери пророкували MARUV друге місце на "Євробаченні-2019".

Дивіться повний випуск "Слава +" з Русланом Квінтою:

Чому MARUV не їде на Євробачення-2019 від України?За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ вирішила не підписувати угоду з MARUV. Сама артистка заявила, що факт запланованих виступів в Росії не став причиною для цього.



Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві. Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня.