Погрози і численні образи: чому Кенсінгтонський палац звернувся до офісу Instagram

У зв’язку з надмірною увагою прихильників до представників Кенсінгтонського палацу – Кейт Міддлтон та Меган Маркл – співробітники королівського дому змушені були звернутися до головного офісу Instagram. Кількість погроз та образливих виразів в мережі стала неконтрольованою, через що ті не встигають з модерацією коментарів.

Джерела, наближені до королівської сім’ї, повідомляють, що за останній час кількість негативу на офіційній сторінці палацу в Instagram зросла до максимуму. Адміністраторам постійно доводиться видаляти цілі гілки коментарів, у яких містяться сексистські, расистські та образливі висловлювання. Про це повідомляють журналісти Hello Magazine в ексклюзивному матеріалі.

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Хейтери (люди, які в інтернеті залишають образливі коментарі з будь-якого приводу, – 24 канал) публікують не лише повідомлення негативного змісту, а й розсилають реальні погрози. Зокрема, деякі з них постійно наголошують на тому, що Кейт Міддлтон є нудною, а Меган Маркл лише вдає, що вагітна, бо начебто її дитину виношує сурогатна матір.



Кейт Міддлтон і Меган Маркл постійно погрожують в мережі / Getty Images

"Палац завжди займався модерацією коментарів, це дуже трудомістка річ. Протягом минулого року їм довелося заблокувати сотні тисяч образливих звернень, причому дві третини з них містили жорсткі погрози. Іноді блокування користувачів і видалення коментарів є недостатнім, і співробітники палацу змушені звертатися за допомогою в поліцію. Іншого способу контролювати цей процес просто не існує", – повідомив інсайдер, додаючи, що співробітники Кенсінгтону були змушені звертатися в офіс Instagram, щоб ті допомогли впоратися з великою кількістю негативу.

Що цікаво, британське видання HELLO! навіть запустило флешмоб на підтримку Кейт Міддлтон і Меган Маркл, де співробітники журналу публікують в мережі пости з хештегом #HelloToKindness ("привіт доброті"). Журналісти також закликають користувачів долучатись до ініціативи.

Нещодавно також стало відомо, що Меган Маркл користувалась таємним акаунтом в Instagram після закриття власного офіційного. Але через ті ж образи, які їй доводилось про себе читати, вона видалила таємну сторінку задля свого психічного здоров'я. А в серпні минулого року принц Гаррі, чоловік Меган, за інформацією інсайдерів, був неабияк стурбований надмірною істерією ЗМІ щодо його дружини, через що він тоді обіцяв рідше виходити з нею у світ.