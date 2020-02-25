Похід до нашого культурного коріння: засновник гурту Go_A Тарас Шевченко про назву гурту

Музичний етнофольк-гурт Go_A 22 лютого переміг у фіналі Національного відбору Євробачення-2020. Там вони виступили з піснею Solovey, де в результаті суддівського та глядацького голосувань здобули абсолютну перемогу. На першій пресконференції 25 лютого засновник гурту Тарас Шевченко розповів, що означає їхня назва гурту Go_A.

У фестивальних колах України про столичних музикантів з гурту Go_A чули нерідко: у 2016 вони випустили свій дебютний альбом, записувались разом з виконавицею Катею Chilly та загалом гастролювали Україною на різних місцевих подіях. 22 січня стало відомо, що вони увійшли в перелік учасників Національного відбору Євробачення-2020 в Україні. Масовий український глядач раніше не знав, що означає назва гурту Go_A. Відтак Тарас Шевченко, що заснував гурт, вирішив "поставити всі крапки над і".

Цікаво: Ми не можемо подобатися усім, – Go_A відреагували на критику в мережі

Насправді все дуже просто: назва Go_A – це слово go (з англійської, – LifeStyle 24) – йти, і давньолатинська буква альфа, яка означає першопочаток всього – домівку, коріння, навіть інколи Бога. Для нас це означає похід до нашого культурного коріння. Але, звичайно, кожна людина може вкласти в цей зміст свій сенс для себе,

– прокоментував Шевченко.

Музиканти також на пресконференції розповіли, що для створення пісні Solovey використовували народні мотиви, перед поданням на конкурс пісню дещо змінили, а вже для головної події у Роттердамі перекладати її не будуть. Адже їхня головна мета була показати саме українську пісню від України.

"За умовами Євробачення народну пісню не можна використовувати, але в основу справді входила народна пісня. Коли ми просто робили чернетку, то ми орієнтувались на пісню, яку я знаю ще з часів, коли я вчилась на фольклориста в університеті. Але ми її переробили – в попередній версії пісня закінчувалась трагічно, тому ми подумали, що в нас є можливість переробити текст так, щоб все вийшло набагато краще. Бо скільки ж можна плакати… За правилами Євробачення можна, щоб пісня звучала не тільки українською, а й будь-якою мовою, якою захоче відправляти країна свою пісню, і переробляти ми не будемо. Але повторюсь, ціль була саме в тому, щоб на Євробаченні прозвучала саме українська пісня українською мовою…" – підкреслила вокалістка гурту Катерина Павленко.

Дивіться онлайн-трансляцію 24 Каналу за участю Go_A: відео