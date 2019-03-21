У Москві зірки прощаються на похороні з Юлією Началовою: фото

Російську співачку Юлію Началову поховають сьогодні, 21 березня, на Троєкуровському кладовищі в Москві. Прощання розпочнеться о 12 годині в ритуальному залі і триватиме до 14 години, після чого її поховають.

Співачка померла у віці 38 років 16 березня. Причиною смерті став сепсис через рану на нозі, ускладнений іншими хворобами. У Началової залишилась неповнолітня донька Віра від другого чоловіка Євгена Алдоніна.

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Сім'я Юлії Началової заборонила вести фото- і відеозйомку її похорону та церемонії прощання. Прихильники співачки припускають, що це може бути зумовлено тим, що близькі не хочуть розголошувати інформацію про ампутування ноги Началової через інфекцію. Але ця інформація не підтверджена, пишуть в "Экспресс-газета".

Дивіться відео похорону Юлії Началової в Москві:

У виданні також повідомляють, що Юлію Началову вирішили поховати її в улюбленій сукні, яку співачка вважала щасливою. Церемонія прощання також відбудеться на фоні пісень артистки. Покійна співачка спочиватиме разом з могилою творця телеканалу "НТВ" Ігорем Малашенко, який покінчив життя самогубством в кінці лютого 2019 року. За словами працівників цвинтаря, це нова ділянка, де ховати почали лише нещодавно.



Могила Ігоря Малашенко, біля якого поховають Юлію Началову / Московский комсомолец

Згідно з інформацією видання "Московский комсомолец", на церемонію прощання з Юлією Началовою від ранку почали приїжджати перші знаменитості російського шоу-бізнесу, а також близькі друзі та родичі. На церемонії також присутні багато репортерів, які "кидаються" до відвідувачів церемонії, щоб взяти у них коментарі. У російських ЗМІ повідомляють, що через це утворюються великі черги і присутні переживають, що не встигнуть потрапити у ритуальний зал для прощання з Началовою.



Люди перед входом у зал Троєкурівського кладовища / Московский комсомолец

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Серез зірок востаннє побачити покійну Юлію прибули співаки Анастасія Стоцька, Влад Топалов, Ольга Кормухіна, Олександр Панайотов, Ілона Броневицька, Ірина Салтикова, Кирило Андрєєв, Зара, учасники групи "Прем'єр-міністр", також є актриса Comedy Woman Олена Борщова, актор Михайло Щербаков, художній керівник та генеральний директор Великого Московського державного цирку Аскольд Запашний та Едгард Запашний та інші.



Російські зірки на церемонії прощання з Юлією Началовою / Московский комсомолец

Журналісти також помітили, як в ритуальний зал відносили вінки від Філіпа Кіркорова і Миколи Баскова. Артисти, які не змогли потрапити на похорон до своєї колеги, висловили свої співчуття у соціальних мережах. Зокрема – це Юлія Савічева, Філіп Кіркоров, Алла Пугачова, Віра Брежнєва, Сергій Лазарєв, Тимур Родрігез, Катя Лель тощо.

Церемонію прощання з Юлією Началовою вирішили продовжити ще на одну годину, тобто до 15:00. Обурені шанувальники ще з самого ранку чекають востаннє побачити покійну співачку, але вони досі не потрапили в зал через великі черги. Для колег Юлії Началової також не був організований окремий вхід, через що вони йдуть у напрямку до траурного залу повз прихильників по піднесенню. Деякі люди вже вийшли із залу і утворили дві лінії, чекаючи винесення гробу Юлії Началової.

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