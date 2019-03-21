Похорони Марлена Хуцієва: режисера поховали поруч з Началовою

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Похорони Марлена Хуцієва - фото з похоронів режисера 21 березня 2019
Похорони Марлена Хуцієва / dailystorm.ru

Похорони російського режисера Марлена Хуцієва відбулись сьогодні, 21 березня, у Москві. Його поховали на Троєкурівському кладовищі неподалік могили Юлії Началової – 38-річної співачки, яку поховали в цей день також.

Прощальна церемонія з творцем фільму "Весна на Зарічній вулиці" відбулась в Центральному будинку кінематографістів з 11 години. Востаннє віддати честь 93-річному режисеру Марлену Хуцієву прийшли його шанувальники, учнів та колеги, серед яких можна було побачити Олександра Панкратова-Чорного, Валерія Баринова, Бориса Щербакова, Павла Чухрая і багатьох інших. Про це повідомляють у російському виданні "Газета. ру"

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Відспівування Марлена Хуцієва відбулось напередодні ввечері в храмі Святого Великомученика Георгія Побідоносця в Москві. Похорони Марлена Хуцієва відбулись в тридцяти метрах від місця поховання Юлії Началової, яка померла внаслідок ускладнень сепсису через рану ноги. Поруч з похоронами співачки був оркестр, в той час як на похороні режисера була почесна варта, яка в кінці похорону здійснила символічні постріли. 

Похорон Марлена Хуцієва у Москві
Похорон Марлена Хуцієва у Москві / Газета. ру

Похорон Марлена Хуцієва
Похорон Юлії Началової у Москві поруч з похороном Хуцієва / Газета. ру

Організацією прощання з режисером зайнялась Спілка кінематографістів. 

Що сталось з Марленом Хуцієвим?У Росії радянський режисер Марлен Хуцієв помер 19 березня о 7 годині ранку. Інформацію про смерть знаменитого режисера підтвердили у Союзі кінематографістів Росії. Він був найбільш відомим за створенням фільму "Весна на Зарічній вулиці". На час смерті йому було 93 роки.

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Теги: LifeStyle Новини Росії Втрати Москва
Джерело: LifeStyle 24
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