Покарали Україну, – Андрій Данилко розповів, чому виступ MELOVIN не оцінили на Євробаченні

Популярний український артист Андрій Данилко, який є незмінним суддею Нацвідбору Євробачення, відверто розповів про міжнародний конкурс. Зокрема, співак нагадав історію MELOVIN, який від суддів не отримав підтримки у Лісабоні. Це, за словами Данилка, було своєрідним покаранням за скандал України у 2017 році.

Днями Андрій Данилко взяв участь у зйомках нового випуску шоу "Слава+", яке виходить на ютуб-каналі "Люкс ФМ". Артист у спілкуванні з ведучим Славою Дьоміним обговорив не тільки свою кар'єру та особисте життя, але й міжнародний конкурс Євробачення. Зокрема, Андрій Данилко ще задовго до перемоги Go_A називав гурт фаворитами. Співак переконаний, що саме цей колектив буде виділятись серед інших учасників конкурсу, чим зможе підкорити європейців.

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"Я розділив цьогорічний відбір на три групи: скажімо, етнопоп, конкурсні традиційні пісні як в Девіда Аксельрода і Еліни Іващенко, а третя категорія – треки, сучасні… Хоч я таку музику не люблю, але мислю концертом в Роттердамі, дивлюсь учасників від різних країн, і думаю, що вони були б тут чудові – це гурт Go_A", – розповів Андрій Данилко.

Та не оминув співак питань про попередні конкурси і політизацію шоу. Так, Андрій Данилко пригадав, що MELOVIN посів 17 місце тільки через низькі оцінки від суддів. Глядачі тоді підтримали артиста, а от експерти оцінили його виступ всього в 11 балів. Таким чином, як припустив Андрій Данилко, покарали Україну.

За глядацьким голосуванням він сьомий, тобто він у десятці. Яке там журі вирішує – ми це бачимо? Чи не бачимо. Тим більше, ще був такий варіант, що спеціально покарали Україну: не дали жодного балу, тому що був скандал тоді з Росією, пам'ятаєте? Коли вони не приїхали і не було трансляції. Це дуже великі гроші. Типу, так покарали,

– пояснив Андрій Данилко.

Довідка: у 2017 році Росія не змогла взяти участь в Євробаченні, яке проходило в Києві. Все тому, що конкурсантка Юлія Самойлова отримала заборону в'їзду до нашої держави. Після окупації Криму артистка давала концерти на півострові, що суперечить законам України. Саме цей скандал пригадав Андрій Данилко в інтерв'ю.



Андрій Данилко у програмі "Слава+" / Пресслужба "Люкс ФМ"

Окрім цього, Андрій Данилко переконаний, що у 2007 році саме Вєрка Сердючка мала виграти Євробачення. Однак організатори віддали 2 місце, щоб не стикатись із низкою технічних проблем.

"Ми мали виграти Євробачення-2007. Нам би із задоволенням віддали кубок, але в нас були історії нестабільні в Україні. Вони як подумали, що це знову в Києві, відсутність туалетів та готелів, то перехрестились", – розповів Андрій Данилко.

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