"Покемон детектив Пікачу": Раян Рейнольдс в ролі пухнастого покемона

Перший ігровий, а не анімаційний фільм про покемонів, зроблений Голлівудом для західної аудиторії.

Про Пікачу не знають хіба що люті відлюдники. Нещодавній шалений успіх мобільної гри Pokemon GO показав, що почати зйомки фільму про пригоди жовтого покемона – не така вже й погана ідея. Не лише тому, що по всьому світові повно людей, які розбираються в покемонах і свого часу дивились (чи навіть продовжують це робити) мультфільми з Пікачу.

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"Покемон детектив Пікачу": офіційний кадр з фільму

Для того щоб отримати задоволення від цього кіно, не обов'язково бути фанатом всесвіту покемонів, хоча, для фанатів стрічка точно буде цікавішою. Багато жартів в "Покемон детектив Пікачу" зав'язані на "своїх" і вимагають знання контексту: біографій покемонів і їхніх здібностей. Глядачам без таких знань фільм може здатись трохи затягнутим, але не поганим. Справа, звісно, субєктивна.

"Покемон детектив Пікачу" найбільше цілить не в дорослих, які росли на Пікачу-історіях, а у дітей віком 7-12 років, для яких цей фільм ідеально підійде. Історія в детективі дуже проста і банальна, негідника можна вичислити практично одразу, а мораль крутиться навколо стосунків батька з сином і примирення. Нічого нового, жодних сюжетних чи емоційних вибухів.



"Покемон детектив Пікачу": офіційний кадр з фільму

Зате, взаємодія покемонів з людьми виглядає реалістично, а світ, в якому вони спільно живуть, пропрацьований на совість. Не "Аватар" звісно, але й не осоромились, це точно. Якщо наразі покемонів існує більше 800, то у кіно їх лише 60, але цього достатньо, щоб із зацікавленням на них дивитись на на кіноекрані.

Події фільму розгортаються у Райм-Сіті – місті, де люди і покемони живуть спільно, хоч і не розуміють одне одного. Серед них і наші головні герої – хлопець Тім Гудмен, який має надію знайти батька, що вважається мертвим і його новий жовтошерстий наелектризований знайомий, завернутий на каві. Так, у цьому фільмі Пікачу п'є каву в аномальних кількостях.



"Покемон детектив Пікачу": офіційний кадр з фільму

Мовою оригіналу роль Раяна Рейнольдса, який озвучив Пікачу, характеризують найтеплішими словами. Критики вважають, що актор витягнув "Покемон детектив Пікачу" на "своєму горбі". На жаль, український дубляж не передасть всього вкладу Рейнольдса, але оцінити роботу аніматорів ми, безсумнівно, можемо. Пікачу дуже милий і його емоції знайдуть відгук у серцях молодшої аудиторії (у дорослих, які у вільний час підпрацьовують покемон-тренерами, також).

Хоч після оголошення старту зйомок, "Покемон детектив Пікачу" викликав багато питань і скептицизму, зараз очевидно, що фільм виправдав очікування творців і подобається глядачам. Це не чергова невдала екранізація популярної гри, це миле і просте дитяче кіно, яке зачепить дітей і покемон-тренерів будь-якого віку. Рейтинг на IMDb – 7,0.

Покемон детектив Пікачу: дивитись трейлер фільму онлайн

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