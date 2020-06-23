Українська телеведуча Катя Осадча щодня розповідає підписникам про роботу та відпочинок з рідними. Нещодавно вона та її чоловік Юрій Горбунов запровадили хорошу традицію, яку вони намагаються не пропускати – катання на яхті по Дніпру. Тепер же зірка показала, як вона насолоджується відпочинком навіть біля звичайної річки.

Зірка програми "Світське життя" подає в соцмережі Instagram яскравий приклад, як можна чудово проводити час в Україні та стати активним дослідником внутрішнього туризму. На початку літа, коли карантин послабили, жінка разом з маленьким сином Іваном та чоловіком Юрієм власним автомобілем мандрували Київщиною. Там вони побували на багатьох цікавих локаціях, які відвідали вперше.

До теми У джинсових мінішортах: Катя Осадча влаштувала прогулянку на яхті

Цього ж разу Катерина Осадча побувала на річці Дніпро. Вона одягнула чорний роздільний купальник, у якому ловила сонячне проміння. Її обличчя відпочивало від гриму, а своє волосся вона зібрала в акуратний пучок. Затуливши рукою очі від сонячного проміння, вона зробила вдале селфі.

"Річкові запливи, поки море не заслужили", – написала Катя, додавши хештеги #надніпрі #літо #літо2020.

Користувачі підтримали улюбленицю телебачення та зізнались, що й самі часто відпочивають біля річки: "Точно не заслужили, якщо б люди задумалися над цим. Ви супер!", "А хто сказав, що на річці гірше, ніж на морі? Річкові пейзажі, як на мене, набагато привабливіші", "Бомба", "Ідеальна", "Ви, як завжди, граціозні і прекрасні!"

Про внутрішній туризм, зокрема, ділився думками і Юрій Горбунов, перебуваючи на Івано-Франківщині двома тижнями раніше. Чоловік переконаний, що українці оцінять красу своїх країв, адже сьогоднішня ситуація з коронавірусом, ймовірно, не дозволить нам полетіти в інші країни.

"Цього року, очевидно, що відпустки українці проведуть на Батьківщині! І це круто! У нас стільки дивовижних місць, в яких варто побувати! Мене завжди будуть надихати Карпати! Моє Прикарпаття! Перерахувати всі місця просто неможливо, але Яремче, Ворохта, Верховина – це ті гуцульські перлини,без яких гори – не гори! Обов'язково приїдьте, вдихніть гірське повітря на повні груди, і відчуйте себе по-справжньому вільним!" – написав Юрій Горбунов під спільним фото з дружиною Катериною.