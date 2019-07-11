Поки королева спала: фанат Єлизавети ІІ переліз через ворота палацу, бажаючи поговорити з нею

В ніч з 10 на 11 липня у Букінгемському палаці стався кумедний і водночас насторожуючий конфуз. Поки Її Величність Єлизавета ІІ спала, 22-річний англієць зумів перелізти через великі парадні ворота Букінгемського палацу і пробратися на територію резиденції. Юний фанат королеви зазначив, що хотів просто поговорити з 93-річним монархом.

На сайті іноземного видання The Sun з'явилася інформація, що 22-річний невідомий чоловік намагався пробратися до апартаментів у Букінгемському палаці, аби побачити Єлизавету ІІ.

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Як зазначається у джерелі, охорона миттєво зреагувала і затримала англійця, який при розмові з ними зізнався, що не мав поганих намірів, а просто хотів поспілкуватися з королевою Великобританії.

Що цікаво, схоже, окрім Її Величності у 02:00 ночі за лондонським часом спала не лише вона, але й працівники, які повинні оберігати її спокій. Адже парубок встиг пробігти через подвір'я і навіть постукати у двері. Загалом його час перебування на території палацу становив 4 хвилини. На даний час 22-річний англієць перебуває у поліцейському відділку.



