Поки Меган немає в замку: Єлизавета ІІ прийшла до маєтку принца Гаррі, – ЗМІ

Королева Єлизавета ІІ не упустила можливості поспілкуватись з принцом Гаррі, поки до Лондона не приїхала Меган Маркл. Її Величність зустрілась з онуком у Віндзорському замку у неділю, 1 березня.

За даними інсайдерів таблоїду The Sun, королева хотіла узгодити всі спірні питання, які виникали у зв'язку зі складанням герцогами Сассекськими їхніх обов'язків. Зустріч Єлизавети ІІ і принца Гаррі тривала 4 години і завершались добре для обох сторін. Джерела стверджують, що Її Величність сказала онуку, що всі його родичі будуть раді, якщо він надумає повернутись до Великобританії.

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У неділю у королеви вперше з'явилася можливість поговорити з Гаррі наодинці і дізнатися про його плани. Була набагато спокійніша атмосфера, і вони обидвоє могли висловлювати свою думку,

– розповів інсайдер.

Водночас Її Величність не приховує, що засмучена рішенням принца Гаррі та Меган Маркл переїхати до Північної Америки. Все тому, що королева Єлизавета ІІ не матиме змоги дивитись, як зростає її нащадок – маленький Арчі Гаррісон. Та, ймовірно, зіркова матуся Меган Маркл геть не переймається цим, адже навіть під час рідкісного візиту до Лондона вона не приїде з сином. 9-місячний Арчі залишиться з нянею у Канаді, поки його батьки здійснять останні виходи в ролі представників британської монархії.

У перші дні квітня 2020 року герцоги Сассекські офіційно перестануть бути старшими членами королівської родини. Гаррі та Меган збережуть свій титул, однак не зможуть його використовувати в комерційних цілях. Тому подружжя змушене змінити назви благодійних фондів, своєї марки та навіть інстаграм-сторінки. Про це під час зустрічі з принцом Гаррі вкотре нагадала Єлизавета ІІ.

"Єлизавета ІІ також хотіла дати зрозуміти, що їхня угода буде працювати тільки в тому випадку, якщо Гаррі і Меган не будуть використовувати свій королівський статус", – додав інсайдер.

Вперше після переїзду Її Величність зустрінеться з Меган Маркл та принцом Гаррі, коли герцоги Сассекські приїдуть до Лондона 9 березня. Подружжя долучиться до своїх родичів та відвідає щорічну святкову службу з нагоди Дня Співдружності. Тоді ж всі нащадки Єлизавети ІІ зберуться у Вестмінстерському абатстві на урочисту церемонію, в якій також візьмуть участь представники 53 країн-членів Співдружності націй. Окрім цього, герцоги Сассекські запланували кілька офіційних виходів в рамках їхніх благодійних проєктів.