Поки ви на карантині: Шакіра закінчила курс філософії, перебуваючи у самоізоляції
Колумбійська виконавиця Шакіра не гаїла час вдома, поки сиділа на карантині з чоловіком та дітьми. Поміж хатніх турбот вона встигла вдосконалити свої знання на курсі з філософії в університеті Пенсільванії.
Для 43-річної Шакіри таке заняття стало таким собі викликом, який вона успішно склала. Зірка у своєму інстаграмі повідомила, що за час карантину встигла закінчити курс античної філософії в університеті Пенсильванії.
Цікаво У костюмі санітайзера: вагітна Кеті Перрі опублікувала кумедне відео, де показала, як миє руки
Я нарешті закінчила чотиритижневий курс античної філософії в університеті Пенсільванії. Знаю, моє хобі не дуже практичне, але я витратила на це багато годин, поки мої діти спали. Спасибі Платону і його попередникам за всі "веселощі" за останній місяць!
– повідомила Шакіра в мережі.
Для чого такий диплом артистці – невідомо, ймовірно, лише для власного розвитку, але такі успіхи у зірок не можуть не тішити її прихильників. Нагадаємо, що 6 березня, ще до карантину. Шакіра презентувала кліп на свою нову пісню Me Gusta, де продемонструвала звичні для неї запальні танці та яскраві відеокадри.
Шакіра – Me Gusta: дивіться відео онлайн