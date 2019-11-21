"Поклик пращурів": в мережі з'явився український трейлер на екранізацію роману Джека Лондона

Легендарний однойменний роман "Поклик пращурів" Джека Лондона отримав дев'яту за рахунком екранізацію у вигляді повнометражного фільму. Перший український трейлер анімаційної картини днями з'явився на відеохостингу YouTube. Прем'єра фільму "Поклик пращурів" заланована на 20 лютого 2020 року.

Світовий кінематограф не лише створює сучасні картини про супергероїв, але й екранізує стару-улюблену класику. Так, роман американського письменника Джека Лондона побачить світ у дев'ятій адаптації під однойменною назвою "Поклик пращурів".

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Зйомками фільму за мотивами твору 1903 року зайнялася студія 20th Century Fox. Режисером анімаційної пригодницької картини став триразовий номінант на Оскар Кріс Сандерс. А головні ролі у фільмі зіграли Гаррісон Форд, Карен Гіллан, Бредлі Вітфорд, Ден Стівенс, Жан Луїза Келлі та інші.

У центрі сюжету постає розумна і добросердечна собака Бак. Він живе на ранчо в Каліфорнії у приємній родині. Однак його безтурботне і по-собачому щасливе життя йде шкереберть, коли злодії викрадають його від господарів і продають на Аляску. У той час в дикому та екзотичному Юконі цінувалися такі розумні та сильні собаки. Однак для Бака такі різкі зміни стали справжнім випробуванням. У зграї їздових псів він виконував різноманітну роботу, зокрема, доставляв пошту. Проте з часом він знайде своє місце в житті і стане єдиним господарем своєї долі.

Прем'єра фільму "Поклик пращурів" в Україні запланована на 20 лютого 2020 року.

"Поклик пращурів": дивитися український трейлер онлайн