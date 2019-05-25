Покликати заміж на Каннському кінофестивалі: як 63-річний мільйонер освідчився 25-річній дівчині

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Пропозиція руки і серця на Каннському кінофестивалі
Пропозиція руки і серця на Каннському кінофестивалі / Instagram / @margarida_aranha

У світі завершується одна з найгучніших подій року – Каннський кінофестиваль. У 2019 році захід тривав з 14 по 25 травня, на який завітали сотні знаменитостей. Так, дехто вирішив перетворити червону доріжку на місце для освідчення у коханні під прицілом безліч папараці та поглядів зірок. 63-річний мільйонер Мілос Кант зробив пропозицію своїй коханій 25-річній Маргариті Аран.

Мільйонер покликав заміж зірку португальського шоу "Love on Top" Маргариті Аран після шести тижнів стосунків. Про це пише видання Daily Mail.

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Чоловік Мілос Кант, який є власником "Greek club" і старший за кохану близько на 40 років, зробив так, щоб про його освідчення заговорили всі, а саме обрав для цього червону доріжку Каннського кінофестивалю.

Дивіться відео: як 63-річний мільйонер освідчився 25-річній коханій в Каннах

Як пишуть західні ЗМІ, Аран і Кант познайомилися у клубі "Принцеса" в Люцерні (Швейцарія), коли дівчина танцювала топлес. Так, їхній роман почався 15 квітня.

 

Також, як повідомляють журналісти, 63-річний мільйонер негативно реагує на критику у мережі та захищає Маргариту від "хейтерів". З усім тим, на своїй сторінці в Instagram чоловік частіше публікує відверті знімки 25-річної дівчини та зізнається їй у коханні.

 

 

 

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Теги: LifeStyle Каннський кінофестиваль Курйозні новини
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