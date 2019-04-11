"Покої": в мережі з'явився перший трейлер до хоррор-серіалу з Умою Турман – відео

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Ума Турман в серіалі "Покої"
Ума Турман в серіалі "Покої" / IMDb

48-річна голлівудська актриса Ума Турман дебютувала у серіалі в жанрі жахів. Незабаром відбудеться прем'єра перших епізодів очікуваної стрічки "Покої" (Chambers).

Голлівудські зірки підхопили хвилю мейнстріму, яка стосується зйомок у проектах у жанрі жахів. Так, нещодавно в прокат вийшла стрічка з Ніколь Кідман "Час відплати", закінчився показ картини з Сандрою Буллок в головній ролі під назвою "Пташиний короб", а тепер ще одна знаменитість піддала спокусі та погодилася на одну з головних ролей у серіалі-хоррорі.

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Перший трейлер до багато епізодичної стрічки з'явився на YouTube-каналі компанії Netflix. Варто додати, що прем'єра відбудеться зовсім скоро – 26 квітня.

В центрі сюжету постає героїня Саша, якій свого часу зробили пересадку серця. В додаток із донорським органом дівчина отримала надзвичайну здатність – вона бачила світ очима покійника. У серіалі "Покої" Ума Турман зіграє матір дівчини, серце якої пересадили Саші.

Дивитися трейлер до серіалу "Покої" (Chambers) : відео

 

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Теги: LifeStyle Кіно Ума Турман
Джерело: LifeStyle 24
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